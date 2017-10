Norsk OL-håp vil bli den første på 82 år: – Dette visste jeg ingenting om

Laila Schou-Nilsen, multitalentet fra Oslo, har tatt Norges eneste OL-medalje i alpint. I 1936 kom den. Det er 82 år siden. Siden har ingen norske kvinnelige alpinister stått på pallen i et OL.

Nå kan nygifte Nina Haver-Løseth bli den andre. Men idrettshistorie visste 28-åringen fra Ålesund lite om.

– Dette visste jeg ingenting om. Jeg har ikke gjort noen research på når den siste OL-medaljen i alpint kom. Men det er greit å bli fortalt om det. Da får jeg bare ta enda litt mer i, sier hun og gliser.

Laila Schou Nilsen var en pioner i norsk kvinneidrett. Hun var aktiv i skøyter, alpint, tennis, håndball og motorsport. Schou Nilsen var bare 16 år gammel da hun vant bronsen i Garmisch-Partenkirchen i 1936.

Kjørt seg opp i toppen

I løpet av de to siste sesongene har Haver-Løseth kjørt seg opp blant de aller beste slalåmkjørerne i verden. Dermed er hun også en av de det snakke som når man snakker om OL-medaljer i Pyeongchang i februar neste år.

– Tanken på OL blir en indre motivasjon under de tunge øktene om sommeren. Det er tanken på det som skal skje i Sør-Korea som får meg til å yte litt mer. Men for oss alpinister er hele verdenscupen innmari viktig. OL er det største i løpet av sesongen, men det er også et helt vanlig renn, sier Haver Løseth som har skiftet etternavn siden sist hun stilte med startnummer. I sommer giftet hun seg med Herman Haver Mathiesen som også skiftet navn. Han heter nå Herman Haver-Løseth.

Skuffelse i VM

Første gang hun ble nevnt som norsk medaljekandidat i mesterskap var under sist vinters VM i St. Moritz. Det gikk ikke spesielt bra. Grove feil og 26. plass i slalåm var ikke det hun hadde drømt om den gangen.

– Man gjør feil, og så begynner man å tvile på seg selv. Det har noe med selvtilliten å gjøre. I hvert fall for min del. Den skal jeg verne godt om når det begynner å nærme seg OL.

– Hvordan verner man om selvtilliten?

– Det er noe som jeg vil holde for meg selv. Jeg skal i hvert fall finne ut av det slik at man kan komme inn i OL på topp både mentalt og fysisk.

OL-press og det stadige maset om medalje i OL plager henne ikke.

– Det er en ønskelig situasjon. Du vet at du har gjort jobben din hvis du er en medaljekandidat. Jeg håper inderlig at jeg får mange spørsmål om OL og medaljesjanser. Det betyr at man har prestert.

Hør siste episode av Aftenpodden Sport – vi oppsummerer landslagets VM-kvalik, hyller Island og kongen av Danmark: