Norsk seier nyttårshopprennet: - For en prestasjon

GARMISCH-PARTENKIRCHEN/OSLO: Daniel-André Tande har vist god hoppform denne sesongen, og er blant favorittene i hoppuka. I første omgang i det gjeve nyttårshopprennet svevet han til 138 meter, og ledet foran finaleomgangen.

Det klarte 22-åringen å følge opp – og hoppet 142 meter og til seier i det gjeveste rennet man kan vinne i verdenscupen.

Da moren ble intervjuet av NRK-kommentator Karen-Marie Ellefsen, brøt Daniel-André Tande inn i intervjuet og ga moren en bamseklem – og felte noen tårer.

Nervøs

Som siste hopper ut innrømmer Tande at han var nervøs.

– Jeg hadde det helt jævlig, skal jeg være ærlig. Jeg hadde skikkelig problemer med å puste med magen en periode. Jeg måtte tenke at jeg skulle slappe av, ikke det som skulle skje etterpå. Den følelsen da jeg satte meg ned i sittestilling er den verste noensinne, sier Tande.

– Det siste jeg sier til meg selv før jeg setter meg ned i sittestilling er tre faste ord.

– Og hva er de tre siste ordene?

– Det vil jeg ikke si. Det er en hemmelig oppskrift, sa vinneren og gliste til tross for å ha gjennomført 12–15 intervjuer med radio- og TV-stasjoner fra hele Europa på sletta i den gamle Olympiabakken.

Nå er han halvveis i Hoppuka og har fortsatt los på den store premien, sammenlagtseiere.

– Det kommer til å bli mer trøkk nå. Nå skal vi ned i heksegryta i Innsbruck. Jeg gleder meg bare til å fortsette.

Mamma gråt av glede

Mamma Trude Tande møtte pressen med et smil som nesten gikk helt rundt:

– Dette kan ikke beskrives. Nå er jeg så skjelven i kroppen at jeg nesten har problemer med å stå, flirer hun.

– Jeg bare gråt. Det var vanskelig å holde tilbake følelsene. For han betyr dette veldig mye, det er jo dette han jobber for. Jeg er stolt av at han klarer å prestere og jobbe mot å bli best. Siden han var liten har han hatt høye mål for seg selv, sier Trude Tande til Aftenposten.

Etter konkurransen i Garmisch- Partenkirchen er det trolig bare tre hoppere som kan vinne Hoppuka sammenlagt. Kamil Stoch leder med 0,8 poeng på Stefan Kraft. Tande knappet inn på ledelsen de to hadde og er nå 6,0 og 6,8 poeng bak teten.

– Planen min nå er bare å ta dag for dag og hopp for hopp.

Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen: 1) Daniel André Tande, Norge 289,2 (138,0–142,0), 2) Kamil Stoch, Polen 286,0 (135,5–143,0), 3) Stefan Kraft, Østerrike 282,4 (137,0–140,0), 4) Markus Eisenbichler, Tyskland 278,9 (136,5–139,5), 5) Domen Prevc, Slovenia 278,5 (136,0–139,0), 6) Piotr Zyla, Polen 278,1 (137,0–137,0), 7) Maciej Kot, Polen 269,6 (135,5–135,0), 8) Stephan Leyhe, Tyskland 268,8 (135,5–134,0), 9) Vincent Descombes Sevoie, Frankrike 268,1 (133,0–137,0), 10) Michael Hayböck, Østerrike 265,3 (133,0–135,5), Øvrige norske: 14) Andreas Stjernen, Norge 258,5 (131,0–133,0), 23) Anders Fannemel, Norge 246,6 (130,0–131,0), 30) Robert Johansson, Norge 228,7 (124,5–127,0). Ikke til finaleomgangen: 41) Tom Hilde, Norge 108,4 (123,0), 47) Halvor Egner Granerud, Norge 99,6 (119,0). (NTB)

Klatrer i sammendraget

Tande klatret med det opp på en tredjeplass i sammendraget.

– Å vinne nyttårshopprennet er som å vinne i Holmenkollen, det er det største rennet man kan vinne i hoppuka. Dette og Kollen er det største man kan vinne. Det er fullt på høyde, synes jeg. Helt spesielt, sier hopplegende Roger Ruud, som nå mener Tande kan henge med i sammendraget.

– Han er i siget nå, sier Ruud, som selv vant samme hopprenn i 1982.

Det så lenge ut til at polske Kamil Stoch skulle true den norske hopperen, som svevet ned en halv meter bak bakkerekorden, på 143,5 meter. Men Tande leverte jevnt knallgodt i sine hopp, og tok med det seieren.

Johan Remen Evensen hyller prestasjonen:

– For en prestasjon, med det presset han har som sitter sist igjen på toppen. Han vet han må hoppe ordentlig langt. Det er så deilig, Daniel, sier NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

