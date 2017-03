Norsk utøver forbannet etter VM-vraking: – Jeg synes at det er håpløst

Magnus-duoen Moan og Krog utgjør Norges lag på fredagens lagsprint. Det til tross for at Andersen ble beste nordmann i kombinertrennet i den finske storbakken onsdag.

– Jeg synes det er håpløst. Jeg er beste nordmann på storbakkerennet, har stort sett hoppet klart best av nordmennene hele tiden og viser at jeg også er i veldig god langrennsform. Da synes jeg det er litt merkelig å bli vraket, sier Andersen til Nettavisen sent torsdag kveld. Han har allerede dratt hjem fra mesterskapet.

– Hva var begrunnelsen du fikk?

– Jeg hadde visstnok for gode langrennsski i går, og det var én grunn for å vrake meg. Men jeg fikk ikke akkurat noe igjen for det da jeg hadde helt håpløse ski på den første konkurransen. Det var ikke akkurat sånn at «vi satser på deg igjen til neste konkurranse fordi du hadde dårlige ski», sier han.

Andersen ble nummer 25 og 10 under de to individuelle rennene i VM. Han ble vraket til lagkonkurransen. 23-åringen tror lagsprint-uttaket har blitt gjort etter rutine, og ikke resultater.

– Vi har forståelse for at Espen er skuffet, men vi mener at vi stiller det beste laget i fredagens teamsprint. Espen har en stor fremtid foran seg, sier landslagssjef Kristian Hammer til Nettavisen.

