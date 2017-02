Sist de norske kvinnene tok en VM-medalje var i 2001. Nå tror Aamodt ventetiden kan være over.

– Løseth har erfaringen og psyken i orden, og hun har vist at hun har muligheter. Kanskje tar hun den første medaljen på damesiden siden Hedda Berntsen i St. Anton, sier Aamodt til NTB.

Berntsen sikret VM-bronse i 2001.

Aamodt ser ikke andre muligheter på kvinnesiden, der Ragnhild Mowinckel er den mest erfarne ved siden av Løseth, men hun er likevel ikke medaljekandidat.

– Vi stiller også med noen debutanter på kvinnesiden. Hva mener du om dem?

– Kristin Lysdahl og Kristina Riis-Johannessen har prestert ekstremt godt i europacupen. Det er nivået under verdenscupen, så det er et stykke opp til de aller beste, men de er nokså unge og fremadstormende. Begge er på vei opp i systemet, og det er positivt. De gjør også at jentelaget blir litt større og bedre, men vi skal nok ikke vente noen medalje av dem, mener tidenes norske mesterskapsløper i alpint.

Haugen kan overraske

Blant mennene er det bare bergenseren Bjørnar Neteland som er debutant, men Aamodt tror nok at han kommer til å måtte slite.

– Når det gjelder Neteland tror jeg det skal bli vanskelig for ham å mikse inn blant de aller beste, i alle fall ut fra det han har prestert tidligere, forteller Aamodt til NTB. Da er det andre løpere han har mer tro på.

– Leif Kristian Haugen har jo vist enorm form, og jeg tror han kan overraske oss i disse bakkene. Han er helt klart en kandidat til å klatre opp på pallen. Kanskje det kommer til å skje for første gang i et mesterskap. Han har ikke klart det i verdenscupen ennå, men har vært nær og ligget og banket på. Han er en outsider som kan gjøre det bra, mener Aamodt.

– Slalåmgutta med Jonathan Nordbotten og Sebastian Foss-Solevåg har også vist god form og er med blant de ti beste. De banker på døren de også, legger han til.

Overskudd

Kjetil André Aamodt som har mer mesterskapserfaring enn de fleste i alpint, forklarer at det ikke er så mye hokuspokus man kan gjøre før et mesterskap.

– Nei, før et VM er det ikke så mye ekstra man kan gjøre i alpint, for verdenscupen går tett innpå selve mesterskapet. Det viktigste man kan gjøre er å få litt overskudd samt å være på en rolig plass å trene litt i forkant før alvoret tar til. Det er jo litt pusterom i VM, for mesterskapet går over 14 dager på et og samme sted. Det gjelder å få det lille løftet, slik at du kan kjøre litt fortere i den ene svingen, forklarer Aamodt til NTB.

– Klarer man å heve seg ett hundredel i hver sving, kan det bli over sekundet etter to omganger, så det er små marginer. Det gjelder å finne overskuddet og et sted man kan trene for å løfte teknikken, fortsetter han.

– Mener du de norske løperne har hatt en fin oppkjøring før VM?

– Jeg har hørt at det har vært et par sykdomstilfeller i troppen. Verdenscupen har gått tett inn til mesterskapet, så jeg kan ikke helt sikkert si hvordan treningen og forholdene har væt i det siste, sier Kjetil André Aamodt. Han legger til:

– Jeg tror slalåmlaget trener bra nå, og så er det å håpe at Jansrud og Kilde er der de har vært hele tiden. Da har de muligheter til å vinne.