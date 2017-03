Ski-VM i dag: Får Johnsrud Sundby gullrevansje?

Dagens øvelser

Kombinert: Stor bakke og 10 km.

Langrenn: 15 km klassisk, menn.

Hopp: Kvalifisering stor bakke, menn.

Nordmenn i aksjon

I kombinert stiller Magnus Krog, Jørgen Graabak, Espen Andersen og Magnus Moan.

I langrenn: Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth, Johannes Høsflot Klæbo og Niklas Dyrhaug.

Hopp: Daniel-André Tande, Andreas Stjernen, Anders Fannemel, Johann André Forfang og Tom Hilde.

Favoritter: Tyskerne Rydzek, Frenzel og Riessle er topp tre i verdenscupen. I den er Jørgen Graabak best plasserte nordmann, på en åttendeplass.

I langrennsporet er Martin Johnsrud Sundby favoritt. Verdenscuplederen vant samme distanse i Otepää for under to uker siden. Han har også en bronse fra Oslo i 2011. Sundby kan imidlertid vente seg hard kamp fra konkurrenter som Sergej Ustjugov og Matti Heikkinen (gull i 2011). Heikkinens landsmann, Iivo Niskanen har vært på podiet to ganger i denne distansen siden sesongstart.

Tilbakeblikk: Oddvar Brås eneste individuelle VM-medalje kom under mesterskapet i Oslo i 1982. Et visst stavbrekk er det som huskes best fra mesterskapet i ettertid - ikke at Brå tok gull, drøyt ti sekunder foran Sovjetunionens Aleksandr Zavjalov på 15 km klassisk.

På TV

11:00: Kombinert hopp, stor bakke, NRK1.

12:45: Langrenn 15 km klassisk, menn, NRK1.

15:15: Kombinert langrenn 10 km, NRK1.

17:00: Hopp kvalifisering stor bakke, menn, NRK1.