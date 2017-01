Skuffet Jansrud etter ny nedtur: - Det er noe jeg må finne ut av

Saken oppdateres

KITZBÜHEL/OSLO: Kjetil Jansrud har ikke fått det til å stemme i Kitzbühel denne helgen.

I det som regnes som verdenscupens råeste utforløype, gjorde Jansrud flere feil lørdag. Dermed havnet han langt bak. Også i fredagens super-G skuffet han.

– Det er litt frustrerende. Jeg er ikke like komfortabel på is som jeg har vært på vanlig snø tidligere i sesongen. Det er noe jeg må finne ut av, sier Jansrud til norske medier i Kitzbühel.

Det ble ingen god, norsk dag. Også Aleksander Aamodt Kilde skuffet. Italienske Dominik Paris vant rennet foran franskmennene Valentin Giraud Moine og Johan Clarey.

Jansrud endte 2,18 sekunder bak Paris, mens Kilde havnet 1,82 bak. Adrian Smiseth Sejersted ble beste norske på en 14. plass.

– Skuffende

To store feil kostet dyrt. Men Jansrud mener at problemet er mer underliggende på isete føre.

– Hvis du skal ta risiko, må du ha en base å gjøre det på. Slik at du kan ta risiko, men fortsette å være i kontroll. Nå blir det for mye på grensen. Da gjør jeg for mange småfeil, i stedet for at risikoen betaler seg, forklarer Jansrud.

Jansrud hadde en fenomenal start på sesongen. Han vant fire av de fem første fartsrennene i verdenscupen. Etter nyttår har det imidlertid ikke gått veien.

– Det er skuffende. Det er disse rennene man gjerne skal lykkes i. Men jeg gjorde et ærlig forsøk. Jeg var to store feil unna, sier en skuffet, men fattet Jansrud.

Jansrud gikk til topps i Kitzbühel i 2015. Nå håper han å slå tilbake i VM i St. Moritz i februar.

– Jeg er ikke så bekymret. Jeg vant i Kitzbühel i 2015, men ikke VM. Kanskje det blir omvendt i år, ler Jansrud.

Kilde: - Som bambi på isen

Også Aleksander Aamodt Kilde havnet langt bak. Siden Aksel Lund Svindal er ute resten av sesongen etter en ny operasjon, er det derfor Henrik Kristoffersen som kan redde Kitzbühel-helgen for Norge. Han kjører slalåm søndag.

– Det var glatt. Det var sjanseløst. Jeg skled rundt som bambi på isen. Jeg merket i første sving at jeg ikke hadde grep. Det føltes veldig ubehagelig i dag, men jeg skal ikke bare skylde på skiene, sier Kilde.

– Blir du litt for reservert?

– Egenelig ikke. Jeg pleier egentlig å digge dette her. Når man sklir i første, andre og fjerde port, er det vanskelig å komme i gang, sier Kilde.

Han var skuffet etter rennet, men skal nå prøve å vende blikket fremover.

– Det er bare å kjøre på videre, og ta dette som læring i stedet for å grave seg ned. Det er kjedelig når det skjer på en dag der man har alle muligheter, men det er lite man får gjort med nå, sier Aleksander Aamodt Kilde.