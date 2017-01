Slik blir sportshelgen på tv: Northug gjør comeback, langløp i redusert Marcialonga-løype og fartsfest i Garmisch

Som vanlig i januar er det gode muligheter for å lempe kroppen fra sengen og så ikke gå noen annen plass enn godstolen foran tv-en. Norsk tv viser over 20 øvelser, og for dem som er virkelig tidlig opp kan du starte allerede klokken 6 på lørdag morgen. Da viser TV 2 X-Games fra USA.

Men det er mange andre godbiter på listen. Langrennssirkuset er i de gamle VM-løypene i Falun, og der har det vært mye norsk jubel før. Northug er tilbake i verdenscupen, og han har svært gode minner fra løypene. Det var her han vant sin første verdenscupseier, og der var her han ble VM-konge i 2015.

Dette er programmet fra X-Games i Aspen i helgen

Øvelsene blir sendt på TV 2 Sportskanalen. Kommentatorer er Jonas Greve og Kasper Wikestad. Dersom du synes klokken 06 er et tidspunkt man bør sove på, går det repriser utover dagen.

Lørdag:

06.00: Big air finale menn.

Her skal Ståle Sandbech og Marcus Kleveland delta. Kun de antatt beste får kjøre.

09:15 Superpipe – finale menn (reprise)

12:00 Big air – finale kvinner (reprise)

14:00 Big air – finale menn (reprise)

17:30 Slopestyle – kvalifisering menn (reprise)

21.15. Slopestyle – finale kvinner.

Silje Norendal har to seire i slopestyle og er en av utfordrende til å vinne konkurransen.

Søndag:

Snowboard slopestyle finale menn.

Kvalifiseringen er på fredag. Norge stiller med fire menn, Marcus Kleveland, Ståle Sandbech, Mons Røisland og Aleksander Østreng.

Her er andre høydepunkt fra vintersportshelgen:

Skiskyting, jaktstart for menn, EM

Klokken 10 fra Duszniki-Zdrój i Polen

På tv: NRK2

Kommentator: Anders Staburn Smith

Hvem: Norge har sendt følgende herreutøvere til Polen: Vetle Sjåstad Christiansen, Vegard Bjørn Gjermundshaug, Fredrik Gjesbakk, Martin Femsteinevik, Kristoffer Langøien Skjelvik, Erlend Øvereng Bjøntegaard.

Alpint, utfor kvinner

Klokken 10.30 i Cortina, Italia

På tv: Eurosport N, NRK1

Kommentator: Andreas Toft

Hvem: Ragnhild Mowinckel og Maria Tviberg kjører for Norge.

Alpint, utfor menn

Klokken 12 fra Garmisch, Tyskland.

På tv: Eurosport N, NRK1

Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Bjarne Solbakken

Hvem: Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde og Adrian Smiseth Sejersted stiller for Norge.

Skiskyting, jaktstart kvinner, EM

Klokken 13.00 fra Duszniki-Zdrój i Polen

På tv: NRK2

Kommentatorer: Andreas Staburn Smith

Hvem: Norge har sendt følgende utøvere til Polen: Ingrid Landmark Tandrevold, Marion Rønning Huber, Turi Storstrøm Thoresen, Hilde Eide, Karoline Erdal, Emilie Ågheim Kalkenberg.

Langrenn, sprint kvinner og menn

Klokken 13.15 fra Falun i Sverige

På tv: NRK 1

Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn

Hvem: Menn, sprint: Emil Iversen, Sindre Bjørnestad Skar, Håvard Solås Taugbøl, Finn Hågen Krogh, Eirik Brandsdal, Johannes Høsflot Klæbo.

Kvinner sprint: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kathrine Harsem, Mari Eide, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng.

Følg sprinten direkte her

Kombinert, hopp

Klokken 13.30 i Seefeld

På tv: Eurosport N, NRK 2

Kommentatorer: Peder Mørtvedt og Fred Børre Lundberg.

Hvem: Jan Schmid, Magnus Krog, Håvard Klemetsen, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen, Mikko Kokslien.

Langrennet starter klokken 15.30.

Skøyter, 5000 meter menn

Klokken 14.20 fra Berlin, Tyskland

På tv: NRK 2

Kommentator: Carl Andreas Wold og Even Wetten

Hvem: Følgende løpere reiser til Berlin: Henrik Fagerli Rukke, Ole Bjørnsmoen Næss, Magnus Myhren Kristensen, Simen Spieler Nilsen, Espen Aarnes Hvammen, Sverre Lunde Pedersen, Sindre Henriksen, Håvard Holmefjord Lorentzen,

Skøyter, 1500 meter kvinner

Klokken 15.30 fra klokken Berlin

På tv: NRK 2

Kommentator: Carl Andreas Wold og Even Wetten

Hvem: Ida Njåtun, Hege Bøkko, Martine Ripsrud, Rikke Jeppsson, Ellen Bjertnes, Sofie Karoline Haugen, Camilla Lund.

Hopp, lag

Klokken 16.00 fra Willingen, Tyskland

På tv: Eurosport og NRK 1.

Kommentatorer: Ingrid Sørli Glomnes og Anders Jacobsen

Hvem: Andreas Stjernen, Daniel-André Tande, Kenneth Gangnes og Johann André Forfang.

Søndag:

Langrenn, 57 km i Marcialonga

Klokken 08.30 fra Marcialonga, Italia

På tv: NRK 1

Kommentatorer: Ole Kristian Stoltenberg og Carl-Henning Gran

Hvem: Flere norske utøvere deltar. Løypen er i utgangspunktet 70 kilometer lang, men snømangler gjør at de må redusere den til 57 kilometer.

Alpint, storslalåm, 1. omgang menn

Klokken 10.10 fra Garmisch-Partenkirchen, Tyskland

På tv: Eurosport og NRK 2

Kommentatorer: Thomas Lerdahl og Bjarne Solbakken

Hvem: Henrik Kristoffersen, Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Lars Kristian Haugen, Jonathan Nordbotten.

Andre omgang starter klokken 13.10.

Langrenn, fellesstart 30 kilometer, menn

Klokken 11.10 fra Falun

På tv: NRK 1

Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn

Hvem: Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Pål Golberg, Didrik Tønseth, Finn Hågen Krogh, Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug.

Alpint, super-G, kvinner

Klokken 11.50 fra Cortina

På tv: Eurosport N

Kommentator: Håkon Bjercke

Hvem: Ragnhild Mowinckel og Maria Tviberg kjører for Norge.

Kombinert, hopp

Klokken 12.00 i Seefeld

På tv: NRK 2

Kommentatorer: Peder Mørtvedt og Fred Børre Lundberg.

Hvem: Jan Schmid, Magnus Krog, Håvard Klemetsen, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen, Mikko Kokslien.

Langrennet starter klokken 14.10

Langrenn, fellesstart, 15 kilometer kvinner

Klokken 14.00 i Falun, Sverige

På tv: Eurosport N og NRK 1

Kommentatorer: Jann Post og Torgeir Bjørn

Hvem: Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Marthe Kristoffersen Kathrine Harsem, Heidi Weng

Hopp, verdenscup

Klokken 15.00 fra Willingen, Tyskland

På tv: Eurosport 1 og NRK 1

Kommentatorer: Ingrid Sørli Glomnes og Anders Jacobsen

Hvem: Andreas Stjernen, Daniel-André Tande, Kenneth Gangnes og Johann André Forfang.

Skøyter, v-cup

Klokken 16.50 fra Berlin

På tv: NRK 1

Kommentatorer: Carl Andreas Wold og Even Wetten

Hvem: Henrik Fagerli Rukke, Ole Bjørnsmoen Næss, Magnus Myhren Kristensen, Simen Spieler Nilsen, Espen Aarnes Hvammen, Sverre Lunde Pedersen, Sindre Henriksen, Håvard Holmefjord Lorentzen, Ida Njåtun, Hege Bøkko, Martine Ripsrud, Rikke Jeppsson, Ellen Bjertnes, Sofie Karoline Haugen, Camilla Lund.