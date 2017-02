VM-gullet har uteblitt, men sponsorinntektene skyter i været for alpinistene

Henrik Kristoffersen har utfordret den norske idrettsmodellen ved å trekke Norges Skiforbund for retten for å få profilere sin egen sponsor.

– Jeg skulle selvsagt vært den saken foruten, men den rokker ikke ved alpinsportens økonomiske fremtid, sier markedssjef John-Olav Evans.

Da drammenseren kom inn på markedssiden i 2011, lå norsk alpinsport med brukket rygg. De hadde knapt nok penger til å drifte et lite landslag. Satsingen på de yngre og nest beste var så som så.

– Da hadde vi et sponsorbudsjett på rundt 15–16 millioner. Nå har vi langsiktige avtaler med store selskaper, og når den nye avtalen med Phenix (japansk klesprodusent) begynner å rulle fra neste år, kommer vi opp i et budsjett på et sted mellom 55 og 60 millioner kroner, forteller Evans som kom til alpinseksjonen fra jobben som marekdsansvarlig for skiforbundets egne arrangement. Han har utdannelse i Sports management and Marketing fra Australia.

Avtalen med Phenix er beskrevet av skipresident Erik Røste som den største sponsoravtalen i norsk idrett og er verd 20 millioner kroner i året.

Evans er krystallklar på hva som er årsaken til oppsvinget i inntektene de siste årene:

Ydmyke profiler

– Vi er ekstremt heldige som har de profilene vi har. De stiller opp og er alltid medgjørlige og ydmyke. Spesielt Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud, som har vært frontfigurene for veldig mye av de vi har gjort, er helt ekstreme. I tillegg har vi et støtteapparat som også tilrettelegger for sponsorene våre, sier Evans.

Da den norske sponsor- og eventindustrien nylig feiret seg selv med en stor galla, vant alpinistene prisen som «Årets sponsorobjekt». Samtidig ble det pris for «Årets sponsorkampanje», Telenor og Aksel Lund Svindals «Aksels gullmedalje».

Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsor Insight, bekrefter hvor viktig det er med sterke profiler.

– Både med tanke på resultater og på måten først og fremst Svindal og Jansrud står frem i media. Dessuten er alpint flinke til å fylle opp med nye profiler. Det er trygt for sponsorene å gå inn i alpint, sier Arntsen.

Markedssjef John-Olav Evans forteller at andre profiler som Nina Løseth og Aleksander Aamodt Kilde også blir mer og mer etterspurte.

– Og så har vi selvsagt Henrik Kristoffersen. Sponsorene er virkelig interesserte i ham, slår Evans fast.

- Problem for Kristoffersen

– Hvor mye forstyrrer det at han har gått til sak mot NSF for å få profilere egen sponsor?

– Overfor våre sponsorer forstyrrer det ingen ting. Det har egentlig bare gjort at det fellesskapet vi har solgt inn hele tiden, er blitt forsterket. Henrik-saken må bare løpe parallellt, og den påvirker ikke arbeidet jeg gjør. Det påvirker ikke våre sponsorer på annen måte enn at det ikke er hyggelig med negative oppslag. Henrik må jo bare få lov til å prøve den saken.

– Du synes det?

– Jeg skulle helst sluppet å se at vi hadde noe slikt gående. Men det er jo greit å få det avklart.

Vegard Arntsen i Sponsor Insight tror heller ikke Kristoffersen-saken skader Skiforbundet.

– Jeg tror det mest er et problem for Kristoffersen. Jeg tror han kan få lide over tid. Alle sponsorene skjønner at NSF respekterer sine avtaler, sier Arntsen.

På Sponsor Inssights egen interne liste over de heteste sponsorobjeketen finner vi Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud som henholdsvis nummer fire og seks blant de individuelle utøverne. Foran seg på listen har de Therese Johaug, Petter Northug og Ole Einar Bjørndalen.

– Den siste listen ble laget like etter at Johaug-saken smalt. Likevel er altså hun på topp, sier Arntsen.

Bruker for mye penger

Alpinistene kan være glade for at pengene strømmer inn på alpinseksjonens konto, for de siste årene har de strømmet fortere ut enn inn.

Skipresident Erik Røste har bekreftet overfor VG at alpinseksjonen mellom 2013 og 2015 opparbeidet seg et internt underskudd på 4,2 millioner kroner.

– Det er ikke bra, men heller ikke dramatisk. Vi forventer at alpinseksjonen nå strammer inn. Det er ingen i skiforbundet som er fornøyd med det. Men vi har et felles regnskap for alle grenene, og det er ikke bare alpint som har hatt negative tall. Likevel har forbundet totalt sett en svært solid økonomi, sier skipresident Erik Røste.

