Skigigant bryter millionkontrakt med Therese Johaug: - Vi visste dette ville komme

Utstyrsleverandøren Fischer bekrefter til TV 2 at de sier opp millionkontrakten de har med Therese Johaug. Leverandøren er den første sponsoren som sier opp avtalen med skistjernen som ble utestengt for doping i forrige uke.

I en mail til TV 2 skriver de at de har benytter seg av en antidoping-klausul i kontrakten, som sier at de kan si opp avtalen dersom utøveren blir tatt i doping.

– Antidopingklausulen i avtalen med Therese Johaug utløses nå etter dommen fra Wada, som fører til at kontrakten blir kansellert, skriver Fischer i en mail til TV 2.

– Visste det ville komme

Leverandøren ga i oktober beskjed om at de kom til å trekke seg dersom Johaug fikk en fellende dom fra Antidoping Norge.

– Det er en av konsekvensene vi visste ville komme. Så da er det bare å forholde seg til det og komme i dialog med Fischer når suspensjonen oppfører, sier Johaugs manager Jørn Ernst til NTB.

Ernst sier at Fischer-avtalen er «veldig viktig» for Therese Johaug. Nyheten om at selskapet trekker seg ut, fikk Johaug i dag. De håper at samarbeidet vil tas opp igjen når utestengelsen er ferdig i november.

Han forteller at de ikke har fått signaler fra andre sponsorer om at de vil trekke seg, selv om de har antidoping-klausuler i kontrakten.

Kan starte opp igjen etter utestengelsen

De utelukker ikke at de gjenopptar samarbeidet med Johaug etter at dommen er sonet ferdig. Ifølge TV 2 er kontrakten med sponsoren prestasjonsbasert, med en mindre sum som betales fast.

Therese Johaug har flere andre personlige sponsorer, blant annet Isklar, Colgate, Jordbærpikene, Tagheuer, Oakley, Mapjets og Huawei. Så langt er det bare Fischer som har trukket seg fra samarbeidet.

Slipper å betale tilbake bonuser

Tidligere har Fischer sagt at de ikke vil kreve bonuser tilbake, siden Johaug testet positivt utenfor konkurransesesong.

Martin Johnsrud Sundby måtte tilbakebetale bonuser til Fischer etter dopingdommen i sommer.

I forrige uke ble det kjent at Therese Johaug blir utestengt i 13 måneder for bruk av det anabole steoridet Clostebol. Utestengelsen gjør at hun rekker å komme tilbake til OL i Sør-Korea i 2018. Hun er klar for konkurranse i midten av november.

Hun sa i forrige uke at hun ikke hadde bestemt seg for om hun vil anke dommen.