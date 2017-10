VAL SENALES: Sist sesong seilte norske langrennsjenter gjennom med gode resultater. Nok en gang.

Men bak suksessen herjet tvilen og jentene følte at det som hadde vært godvilje, smil, latter, idrettsglede og suksess ikke lenger var de assosiasjonene alle hjemme i Norge hadde.

Nå vil de vinne folket tilbake.

Dypeste krise

Val Senales, i de italienske alpene, for ett år siden: Norsk langrenn opplevde sin dypeste krise. Martin Johnsrud Sundby hadde akkurat sonet ferdig to måneders utestengelse for brudd på Wadas regler om bruk av astmamedisin. Therese Johaug hadde avlevert en positiv dopingprøve. Det var stadig nye utspill og reaksjoner på hvordan norsk langrenn ble drevet.

Langrennssportens anseelse sto på spill.

Nå er norske langrennsløpere tilbake til sitt vanlige oktoberritual. Høydesamling i Val Senales. En del av tradisjonen er mediedagene. Dagen da løperne stiller opp til ti minutter lange intervjuer med norske og noen svenske sportsjournalister.

For ett år siden handlet mye om Therese Johaug. Det var tårer og medfølelse for lagvenninnen. Det handlet om astma og doping. Det ble snakket lite om vinterens utfordringer og VM i Lahti i slutten av februar.

Torsdag var journalistene tilbake på terrassen på Hotel Kurzras. Mediesjef for langrennsløperne, Gro Eide, sendte ut Excel-ark med intervjutider til alle 14 påmeldte medier. Alt som før.

Eller var det det?

– Tar tid å vinne folket tilbake

– Vi mistet tilliten hos folket. Den må vi vinne tilbake, sier Marit Bjørgen.

Den mestvinnende på det norske laget, veteranen som er på høydetrening i Val Senales for 17. gang, har fått merke at den dype krisen norsk langrenn befant seg i for 12 måneder siden, ikke er over. Ikke alt er helt som før.

– Vi har i mange år hatt en enorm sterk posisjon i det norske folket. Når vi får såpass alvorlige riper i lakken som i fjor, tar det tid å gjenopprette den samme tilliten.

Hvordan det skal gjøres, har hun en slags oppskrift på.

– Vi som utøvere må bare gjøre den jobben vi skal gjøre. Det er å gå fort på ski. Gode resultater gjennom vinteren hjelper på. Men det er også viktig å være seg selv og å være ærlig og åpen.

Minus i omdømme

At ikke alt er som før, bekrefter markedsansvarlig i Norges Skiforbund, Emil Weberg Gundersen.

– Omdømmemessig raste vi i fjor og endte opp på minussiden. Det var færre som syntes godt om oss enn andre veien. Det er jo trist, og det er ikke slik vi vil ha det, sier han.

Derfor har heller ikke skiforbundet vært på jakt etter nye sponsorer før denne sesongen. Nå har de hatt all fokus på å ta vare på de sponsorene de har.

– Vi har sittet helt stille i båten med tanke på å jage nye samarbeidspartnere.

Mistet uskylden

Én ting blir å gjenerobre tillit hos de idrettsinteresserte i en nasjon som er tuftet på langrenn. Noe annet blir det å få utlendingene til å tro på at norske løpere ikke opererer i gråsonen mellom lovlig og ulovlig.

– Norsk langrenn mistet uskylden i fjor høst. I hvert fall i utenlandske øyne, sier sportskommentator i Adresseavisen, Kjetil Kroksæter, som har fulgt norsk langrenn tett i flere tiår.

Marit Bjørgen er enig med i hvert fall med ham. Hun merker klart at forholdet til utenlandske medier og løpere ikke er helt som før.

– Jeg vet jo ikke helt hva de tenker om oss. Men jeg tror jo at de er skeptiske, sier Bjørgen.

Det er jo ikke i den daglige omgangen med utenlandske langrennsløpere at det skjer. Det vrimler av kjente utenlandske fjes på isbreen i Val Senales hvor det høydetrenes med tanke på OL-gull og heder.

– Jeg merker det ikke direkte. Det blir ikke sagt til oss. Men vi får det med oss fra mediene, og vi får høre via andre, sier Bjørgen.

Ingvild Flugstad Østberg er innstilt på å vinne tilbake både folket og flere skirenn.

– Det er synd man har mistet tilliten, men vi vet jo hva vi står for. Vi jobber knallhardt dag ut og dag inn for å prestere til vinteren. Vi gjør alt vi kan for å gjøre det norske folk lykkelige. Har vi mistet noen underveis håper jeg at de er på vei tilbake, sier 26-åringen fra Gjøvik.

Endrer rutiner

Det er ikke bare markedsavdelingen som har vært nødt til å tenke gjennom sine rutiner og arbeidsmetoder.

Roar Hjelmeset er hovedtrener for kvinnelandslaget og er klar på at det er en del nye rutiner som må følges.

– Løperne er blitt mer påpasselige hele tiden. Og for min del har det vært en spesiell situasjon, men det har vært lærerikt. Ikke minst har jeg lært meg at det er mange som uttaler seg offentlig og har en mening om Therese Johaug. Til slutt bryr man seg ikke så mye om det lenger, sier nordfjordingen som er inne i sin andre sesong som kvinnetrener.

– Det sporet av

Astrid Uhrenholdt Jacobsen har merket seg at det som før nesten var utelukkende positiv oppmerksomhet, nå har snudd.

– Et kritisk blikk kan være bra i mange sammenhenger, men i fjor høst sporet det av til tider. Det ble vanskelig å forholde seg til, sier Oslo-løperen som er i ferd med å bli en av veteranene på laget.

Ingvild Flugstad Østberg har fått nye erfaringer de siste 12 månedene.

– Uansett hvor mye du lærer av motgang, skulle jeg gjerne vært dette foruten. Vi fikk også en påminnelse om at vi ikke vet helt hva som venter rundt neste sving. Det er en tøff måte å få den erfaringen og kunnskapen på, sier hun.

