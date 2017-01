Åtte spørsmål i Johaug-saken vi kan få svar på denne uken

En av nasjonens aller største sportshelter må stille for domsutvalget i Norges Idrettsforbund til muntlige forhandlinger og svare på hvorfor det ble funnet spor av det anabole steroidet clostebol i dopingprøven hun avla 16. september 2016.

Saken har siden den ble kjent 13. oktober, skapt tusenvis av medieoppslag og vært et samtaleemne blant millioner av nordmenn.

Påtalenemnda i Antidoping Norge har sagt at de tror på Therese Johaugs versjon:

Hun fikk i seg stoffet gjennom kremen Trofodermin, som hun fikk av lege Fredrik Bendiksen for å pleie en solforbrent leppe.

De har likevel lagt ned en påstand om utelukkelse i 14 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016, fordi de mener hun «kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk», og at hun bør «være kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt».

Johaugs advokat, Christian Hjort, vil på sin side argumentere for at hun ikke har skyld i saken, og at hun dermed ikke skal utestenges.

Det er flere ting ved denne saken som ikke har vært offentlig kjent frem til nå. Her er åtte spørsmål vi kan svar på de neste dagene:

1. Hvordan har Antidoping Norge etterforsket saken?

Påtalenemnda i Antidoping Norge sier at de legger Johaug og Bendiksens forklaringer til grunn for sin påtale.

Frem til nå vet vi ikke hvor omfattende ADNs etterforskning av Johaug-saken har vært. Hvor stor innsats har de lagt ned for å undersøke alternativer til Johaugs fremstilling?

Har de for eksempel kontaktet alle apotekene i områdene rundt Seiser Alm og Livigno for å se om Trofodermin eller andre medikamenter som inneholder clostebol, er solgt der i samme periode?

Hvilke vitner har de intervjuet for å få et så godt grunnlag som mulig til å si at Johaugs versjon er den rette?

At hun fikk salven fra legen som forsikret at den var trygg å bruke, er avgjørende for at straffen ikke skal bli strengere.

2. Hvor mye clostebol var det i Johaugs urin?

Vi vet fortsatt ikke hvor store verdier av clostebol som ble funnet i Johaugs urin.

Hun ble ikke dopingtestet i perioden fra 10. mai til 16. september.

Påtalenemnda sier at verdien samsvarer med Johaugs forklaring om at hun fikk stoffet gjennom salven.

Dette har det foreløpig ikke vært mulig for andre eksperter å etterprøve.

3. Når fortalte Johaug legen om sårene på leppen?

Therese Johaug var i Seiser Alm sammen med resten av landslaget fra 24.–31. august. Lege Fredrik Bendiksen var da hjemme i Norge. Han møtte laget i Livigno 1. september.

Under en løpetur i de italienske fjellene fikk Johaug solstikk. 28. august ringte hun første gang hjem til legen. Ifølge Bendiksen snakket de også på telefon de to neste dagene.

Men hvilke plager nevnte hun for legen allerede da?

På pressekonferansen 13. oktober, da dopingsaken ble kjent, sa Johaug at «jeg fikk solstikk tredje dagen (i Seiser Alm), noe som resulterte at jeg forbrant undersiden av leppen min. Jeg fikk store åpne sår, som var veldig vondt. Det var stor smerte. Blant annet sprakk det opp under måltidene og blødde, jeg måtte ha serviett for å stoppe blødningen».

Like etter sa Bendiksen at «Therese ringte meg, jeg tror det var 28. august. Hun var nedfor og ute av seg og hadde det vondt. Blant annet solforbrenning på leppene».

Johaugs helseplager var så store at de diskuterte om hun skulle dra hjem i stedet for å reise videre til Livigno.

Mange tolket pressekonferansen slik at Johaug allerede 28. august meldte fra til Bendiksen om leppeplagene.

Et naturlig spørsmål er da: Hvorfor sjekket ingen om salven Terra-Cortil, som hun pleide å bruke på slike sår, var i den tilgjengelige legekofferten?

Det ville betydd at Bendiksen kunne ta med seg salven fra Norge når det senere viste seg at den ikke var i legekofferten.

I et intervju med Aftenposten 27. oktober forklarte Johaug at det først var på vei til Livigno 30.- og 31. august at sårene på leppen begynte å bli virkelig plagsomme.

Det var den allmenne helsetilstanden hun hadde snakket med legen om i de første samtalene. Solstikket hadde gitt henne hodepine og hun «slet i mange, mange dager med diaré. Det gjorde at jeg var tom for krefter».

Legen kom til Livigno sent på kvelden 1. september.

På pressekonferansen forklarte han at «jeg traff henne til frokost dagen etter», og «så med en gang at det ikke så bra ut».

Han gikk til legekofferten og så at det ikke var noe Terra-Cortil der. Han sa derfor til Johaug at han måtte på det lokale apoteket og se hva de hadde der.

Dit dro han 2. september. Der fikk han to kremer. Først Keratoplastika som Johaug brukte i halvannet døgn, uten at det hjalp.

Til middag 4. september skal Johaug ha fått pakken med Trofodermin.

Et naturlig spørsmål er da: Hvis Johaug var så sterkt plaget, hvorfor ventet han til 2. september med å gå til apoteket?

4. Så de ikke dopingadvarselen?

På Trofodermin-pakken er det et rødt varsel hvor det står «DOPING». Det indikerer tydelig at det er stoffer i salven som står på forbudslisten.

Varselet er ikke på selve tuben, men Johaugs advokat har bekreftet at hun også fikk esken.

Både Johaug og Bendiksen sier at de ikke la merke til den røde ringen.

Et spørsmål mange stiller seg er: Hvordan kunne begge to unngå å se advarselen?

5. Hvorfor sjekket ikke legen bedre?

Som en meget rutinert idrettslege, som i tillegg kalles petimeter på grunn av sin pinlige nøyaktighet, vet Fredrik Bendiksen naturligvis veldig godt at det å kjøpe medikamenter på et apotek i Mellom-Europa, innebærer en stor risiko for en toppidrettsutøver.

Hvorfor sjekket han ikke salvene han fikk på det italienske apoteket bedre?

På pressekonferansen i oktober sa Bendiksen at han hadde «studert mye de siste dagene på hvorfor jeg ikke klarte å finne ut av det. Det kan jeg faktisk ikke gi dere noen veldig god forklaring på».

Ifølge VG skal han i sine forklaringer til ADN ha trukket frem tre mulige forklaringer til blemmen:

Personlige problemer knyttet til sykdom i nær familie. Dette gjorde at han dro fra Livigno allerede 5. september.

På morgenen før han reiste, hadde han også et foredrag for pressen om rutinene rundt medisinering i det norske laget. Det var stor interesse for temaet etter debatten som fulgte i kjølvannet av Martin Johnsrud Sundby-saken.

I tillegg hadde Hans Christer Holund slått skulderen ut av ledd på trening og var sendt til sykehus.

6. Hvorfor sjekket ikke Johaug innholdet i salven selv?

Johaugs forsvar er at hun spurte Bendiksen konkret om det var trygt å bruke salven med tanke på dopingreglementet. Den meget rutinerte idrettslegen skal ha svart «ja» på dette.

I Brann-losjen på Ullevaal vil Johaug trolig likevel bli spurt hvorfor hun ikke sjekket salven selv, for eksempel på appen som er laget for idrettsutøvere i slike situasjoner.

Hun har dessuten selv fortalt hvor nøye hun er med å sjekke salver og lignende som hun blir tilbudt. «Jeg er livredd for at det skal være noe i det som jeg kan bli tatt på Jeg har vært skjerpet fra starten, dobbeltsjekker ting en og to og tre ganger om jeg kan ta det», sa hun til Østlendingen to uker før dopingnyheten ble kjent.

Hvorfor dobbeltsjekket hun ikke legens «ja»?

Therese Johaug-saken Verdt å vite om de muntlige forhandlingene mellom Therese Johaug og Antidoping Norge i Domsutvalget i Norges Idrettsforbund onsdag og torsdag: Therese Johaug testet positivt for stoffet clostebol utenfor konkurranse 16. september 2016.

påtalenemnda i Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse.

Johaug er midlertidig suspendert fra all idrett, og har i høst/vinter trent på egen hånd.

Ivar Sølberg (Domsutvalgets leder), Marit Forsnes og Thomas Laurendz Bornø skal avgjøre saken.

Therese Johaug møter selv til de muntlige forhandlingene. Hun har seg advokat Christian B. Hjort og advokatfullmektig Mikkel Toft Gimse.

Advokat Niels R. Kiær og Britha Røkenes fra Antidoping Norge representerer Stiftelsen Antidoping Norge.

Det er akkreditert presse fra Norge, Sverige og Finland. Det er ikke tillatt med lydopptak mens forhandlingene pågår.

Det er ventet at en dom kommer innen én måned etter at de muntlige forhandlingene er ferdig torsdag. (NTB)

7. Hvilke CAS-dommer er det som tilsier 14 måneders utestengelse?

Da påtalenemnda innstilte på 14 måneders utestengelse for Johaug, var det på grunnlag av dommer fra lignende saker i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

Påtalenemnda har ikke ønsket å kommentere hvilke konkrete saker fra CAS de legger til grunn.

8. Hvilken straff får legen?

Samtidig som Johaug ble suspendert fra alle idrettskonkurranser 18. oktober, åpnet også ADN sak mot Fredrik Bendiksen.

Han er innkalt som vitne og skal gi en grundig forklaring. Saken mot ham skal imidlertid ikke opp nå, og vi vet ikke hvilken straff han kan vente seg.

VG skrev 18. januar at ADN venter på at dom skal falle i CAS i en sak som ligner mye på Johaug-saken (en lege har gitt en utøver et medikament til behandling).

Den kan bli retningsgivende for saken mot Bendiksen.