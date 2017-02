Tårevåte Bjørgens beskjed til Johaug etter gullet

LAHTI/OSLO: Marit Bjørgen fosset inn til sitt 15. VM-gull etter et forrykende rykk under lørdagens 15 kilometer med skibytte.

Tidenes VM-medaljør i langrenn ble verdensmester samme sted som hun VM-debuterte for 16 år siden.

I intervjuet med NRK etter rennet, fikk en tårevåt Bjørgen spørsmål om lagvenninnen Therese Johaug, som er utestengt for brudd på dopingbestemmelsene.

– Jeg savnet henne i dag, jeg hadde henne i bakhodet. Dette er en medalje for Therese også, sa Bjørgen.

Det var tydelig at dette VM-gullet betydde mye for Bjørgen. Bjørgen fikk også spørsmål om sønnen Marius.

– Når du nevner Marius, begynner tårene å trille. Det er helt utrolig. Jeg er veldig glad og fornøyd med at det lyktes så godt, sa Bjørgen.

Det ble en ren duell om gullet mellom superveteranen Bjørgen og det ti år yngre hjemmehåpet Krista Pärmäkoski.

I den siste bakken slo Bjørgen til, og fikk noen meter ned til Pärmäkoski. Det var nok til å vinne gull.

– Det var spesielt å gå i løypa sammen med Krista. Det var et vanvittig trykk. Jeg hadde troen på at jeg var hakket bedre i en avslutning, og så for meg den siste bakken. Jeg lyktes veldig godt med det, sa Bjørgen.

Charlotte Kalla sikret bronsen. Heidi Weng var lenge med i kampen om medalje, men falt ned til femteplass.

Slo tilbake etter skadetrøbbel

Det er 14 måneder siden Bjørgen ble mamma for første gang. Comebacket i skisporet lot vente på seg. Skader førte til at hun måtte stå over NM på Beitostølen i mars i fjor. Problemene fortsatte på våren og sommeren. Veteranen måtte stå over flere samlinger med landslaget.

Både henne selv og apparatet rundt henne, har innrømmet at det heftet en tvil ved om hun ville komme tilbake i toppslag.

Men da denne sesongen var i gang, var Bjørgen tilbake på startstreken. Og hun gikk rett til topps. I det siste rennet før VM, var Bjørgen overlegen.

En taktisk bommert førte til tidlig exit på VM-sprinten torsdag, men Bjørgen var likevel storfavoritt foran lørdagens skiathlon.

Kalla falt

Rennet åpnet i et enormt tempo. Etter kort tid begynte feltet å sprekke opp.

Åpningsminuttene bød på dramatikk. En klynge med løpere falt. Det gjorde også Charlotte Kalla, men svensken var likevel en del av tetgruppen fem kilometer ut i rennet. Den gruppen besto også av Bjørgen, Heidi Weng og Krista Pärmäkoski.

Et raskt skibytte gjorde at Pärmäkoski føk opp i ledelse før siste halvdel av rennet, men finnen ble raskt tatt igjen av Bjørgen. Det ble en luke ned til Weng og Kalla.

Etter hvert ble det en ren gull-duell. Ville Bjørgen sikre seg enda en VM-triumf, eller ville Pärmäkoski sikre seg sitt første mesterskapsgull?

Slutten av rennet ble et taktisk spill, men i den siste bakken slo Bjørgen til med en forrykende rykk. Pärmäkoski greide ikke å holde følge.

Bjørgen passere målstreken som VM-vinner nok en gang, og befestet posisjonen som tidenes VM-medaljør i langrenn.