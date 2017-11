Bjørgen vant igjen, men måtte slite for seieren: - Ikke like overbevisende

Hvem kunne hamle opp med Marit Bjørgen?

Det var spørsmålet foran 10 kilometeren på Beitstølen søndag.

Svaret: Ingen.

Ranghild Haga og Heidi Weng prøvde alt de hadde, men ved seks kilometer så det ut til at rennet i realiteten var over. Der var Bjørgen ti sekunder foran Haga, som hadde en veldig positivt løpsutvikling - som fikk Bjørgen til å måtte slite litt for ledelsen.

– Ikke like overbevisende i dag som for to dager siden, var Fredrik Auklands dom over Bjørgen etter seks kilometer.

Ragnhild Haga startet tøft, og gikk et strålende renn utover de ti kilometerne. Hun knuste Ingvild Flugstad Østberg, og da var det bare to løpere igjen.

– Dette har vært en sliteseier for Marit Bjørgen, men hun gir seg ikke lett. Hun tåler litt motstand, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Jeg synes det var et greit løp. Jeg var forberedt på at Ragnhild kom til å gjøre det bra, så det ble en kamp. Men jeg følte jeg hadde kontroll, sa Bjørgen til NRK.

Dermed ble det Bjørgen, Haga og Weng som ble pallen på Beitostølens siste renn denne helga.

– Det er en usikkerhet hvor godt dette er internasjonalt. Charlotte Kalla er i god form, det samme er Stina Nilsson. De duellene der blir veldig spennende å følge, sa Fredrik Aukland.

– Vi får svar til helga, men jeg vet at det er et høyt nivå på det norske laget. Jeg tror vi går bra, så er det spørsmål hvem som er sterkest, sa Bjørgen.

Saken oppdateres