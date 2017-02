Bjørgens suverene seier begeistret ekspertene: – Det er så rått

Ingen har flere NM-titler enn Marit Bjørgen (36). Før torsdagens 10 kilometer i Lygna sto hun med 17 triumfer, og var naturligvis den store favoritten på distansen sammen med blant andre Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Hun levde opp til favorittstemplet, og fosset inn til sitt 18. NM-gull, i suveren stil i Lygna, over ett minutt foran Ingvild Flugstad Østberg. Kathrine Harsem tok bronsen på intervallstarten.

– Det er like stor stas hver gang det. Det er artig når man kjenner at kroppen fungerer og skiene er perfekt og du bare øker og øker, sier Bjørgen i seiersintervjuet på NRK.

Gikk knallhardt ut

Også ekspertene var fornøyde med det de fikk se av veteranen.

– Det er så rått å se Marit gå så godt på ski. Marit er i rute før VM, det er det ingen tvil om, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland under sendingen.

36-åringen gikk knallhardt ut i torsdagens løp. Ved passering to kilometer var hun hele 14 sekunder foran Kathrine Harsem og Ingvild Flugstad Østberg som lå best an.

Regjerende mester Uhrenholdt Jacobsen klarte heller ikke å holde tempoet til Bjørgen og var over 20 sekunder bak etter to kilometer.

Roses av eksperter

– Dette vitner om at Marit er i rute mot VM, sa Aukland om Bjørgens start.

Og 36-åringen fortsatte å øke. Etter halvgått løp var avstanden ned til Ingvild Flugstad Østberg økt til over et halvt minutt, til stor begeistring for ekspertene på TV.

– Jeg syns Marit ser enda bedre ut nå i januar og februar enn hun gjorde før jul, og det sier ikke lite, oppsummerte Torgeir Bjørn på NRK.

– Er det det beste vi har sett av Marit i år?, spurte kommentator Jann Post.

Kampen om seieren så ut til å være avgjort tidlig. Bak var kampen om en plass på pallen bak Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg. Den sto mellom Marthe Kristoffersen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Kathrine Harsem.

Kvinner, 10 kilometer: 1) Marit Bjørgen 28.03,2, 2) Ingvild Flugstad Østberg 1.00,6 min. bak, 3) Kathrine Harsem 1.15,0, 4) Astrid Uhrenholdt Jacobsen 1.23,2, 5) Marthe Kristoffersen 1.24,6, 6) Ragnhild Haga 1.42,1, 7) Julija Belorukova, Russland 1.55,8, 8) Anne Kjersti Kalvå 2.13,9, 9) Marthe Bjørnsgaard 2.47,1, 10) Julie Myhre 3.09,7.

Den duellen gikk Harsem seirende ut av, mens regjerende mester Astrid Uhrenholdt Jacobsen måtte ta til takke med en plass utenfor pallen.

– Det er ikke så bra. Sølv er bra, men minuttet opp er rett og slett altfor langt opp. Jeg prøvde å jage på, men det ble sekunder hele veien til Marit. Det var forhåpentligvis et bra løp av henne. Så skal jeg «steppe opp» om noen uker, sier Østberg til NRK.

