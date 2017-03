Bjørgens valg forbauset svensk ekspert. Så ga hun svar på tiltale.

LAHTI/OSLO: Da Therese Johaug tok gull på tremila i Falun for to år siden, rykket hun fra allerede etter seks kilometer.

Det virker som mye har skjedd i langrennsporten siden da. I lørdagens VM-tremil var det nemlig et stort felt som satt med i finalen.

Utviklingen i rennet forbauset de svenske kommentatorene

– Vi er så overrasket over at hun ikke har gjort et kraftfullt forsøk ennå, sa Jacob Hård rundt fem kilometer før mål.

– Jeg tenkte å gå jevnt, men skjønte etter hvert at det måtte gjøres mot slutten, sier Bjørgen til NRK.

Full kontroll

Bjørgen hadde kontroll. Hun fikk en luke i Lahti-svingen, og var sterk nok på oppløpet til å holde unna.

Dermed tok Bjørgen sitt fjerde gull i VM. Hun vant foran Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Ragnhild Haga ble nummer fire, og sørget derfor for norsk totaldomianns.

– Mesterskapet har gått over all forventning. Jeg er veldig glad for å være ferdig nå, det har vært veldig nervepirrende, sier Bjørgen til NRK.

– Lahti var målet da jeg ble gravid. Det har vært litt kronglete med skader, men er utrolig fornøyd med hvordan det har gått, fortsetter VM-dronningen.

Stort felt

Starten ble ingen suksess sett med norske øyne. Astrid Uhrenholdt Jacobsen gikk i bakken etter noen få hundre meter. Heming-løperen fikk imidlertid snart kontakt med teten igjen.

På de påfølgende kilometerne brukte Marit Bjørgen krefter i front av feltet. Likevel så vi en utvikling som sto i sterk kontrast i de foregående tremilene på kvinnesiden.

Det var nemlig et relativt stort felt - på ti løpere - som hang med etter 20 kilometer.

– Det er en veldig gledelig dag for internasjonal damelangrenn. Norge, Sverige og Finland er med - men også Sveits, Østerrike og USA. Det er sånne renn internasjonal damelangrenn trenger, betraktet NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

På sisterunden begynte imidlertid flere løpere å falle av. I den siste bakken rykket Bjørgen. Kun Weng klarte å følge.

Weng bommet imidlertid i den siste svingen, noe som ga Bjørgen en nødvendig luke.

