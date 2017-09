Bjørn Dæhlie forteller om kostbar pakt med Vegard Ulvang: – Det var den største tabben i livet mitt

Bjørn Dæhlies navn står med gullskrift i norsk langrennshistorie. Han sikret seg åtte OL-gull før han la opp i 2001. Etter karrièren har Dæhlie blitt en vellykket forretningsmann, men i et intervju med SAS-magasinet Scandinavian Traveler røper Dæhlie sin aller største tabbe.

Vi skrur tilbake tiden et par tiår, der historien begynte. Det var et løfte til lagkamerat Vegard Ulvang som skal ha kostet så dyrt for Dæhlie. Ifølge Dæhlie, var pakten slik:

– Vi skulle aldri åpne en sportsbutikk på slutten av karrièren vår, fordi det var det alle andre gjorde.

– Den største tabben i livet mitt

Senere ble imidlertid Dæhlie kontaktet av den norske entreprenøren Øyvind Tidemandsen. Han ville ha med Dæhlie på oppstarten av en sportsbutikk. Ifølge magasinet gliser Dæhlie når han tenkter tilbake på samtalen.

– Det var noe jeg ikke kunne være involvert i, siden Ulvang og jeg hadde lovet det til hverandre. Det var den største tabben i livet mitt, sier Dæhlie.

Sportsbutikken Dæhlie avviste var nemlig XXL, selskapet som omsatte for 7,8 milliarder kroner i 2016.

– Det er én av mine dummeste beslutninger, men en historie jeg kan le av nå. Det er ikke noe jeg tenker for mye på i dag. Jeg har gjort mange tabber, og det finnes alltid ting man burde ha gjort.

Ulvang: – Alt dette er nytt for meg

Dæhlie forteller altså at han hadde en pakt med Vegard Ulvang i tankene da han avviste XXL-entreprenøren. Ulvang kan imidlertid ikke huske samtalen.

– Alt dette er nytt for meg, men det utelukker ikke at han kan ha sagt det, sier Ulvang til Aftenposten.

Duoen var lagkamerater i en årrekke, og var for eksempel begge på laget da Norge vant herrestafetten i 1992.

Både Dæhlie og Ulvang har senere gått inn i klesbransjen.