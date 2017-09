Bjørndalen om Johaug: – Det er helt magisk

Ole Einar Bjørndalen kaller Therese Johaug for «magisk» og ser for seg at hun gjør et glimrende comeback i april.

Skiskytter-legenden uttaler seg i etterkant av Johaug-dommen i Idrettens Voldgiftsrett (CAS). Den endte med 18 måneder for en positiv dopingprøve.

– Det er vel sagt ganske mye der. Så det er vel ikke så mye mer å konkludere med. Det er bare å håpe at Therese får ro til å komme seg og trene fram mot Seefeld (VM, 2019), sa Bjørndalen da NTB besøkte ham i Nord-Italia forrige uke.

– Hun stiller nok opp i Skarverennet (21. april). Der er det nok ingen som kommer til å slå henne.

Johaugs suspensjon løper til 17. april neste år.

– Ryktene sier at hun tester noen prosent bedre enn på samme tid i fjor?

– Det er helt magisk hvor god den jenta er. Hun er rå når hun er i form. Dersom jeg går ned ti kilo i vekt, så kan jeg kanskje holde følge med henne i bakkene.

– Det er gøy å se hvordan hun har utviklet stakekapasiteten sin i klassisk. Hun var vel ikke akkurat rå på det. Nå er hun bedre enn noen gang i det. Det var i hvert fall slik sist jeg så henne gå på ski, sier Ole Einar Bjørndalen.