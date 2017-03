Charlotte Kalla om rivalene fra Norge: «Jeg er så himla glad for at de norske løperne er så ydmyke»

VIERUMÄKI: Omtrent tre mil fra konkurransearenaen bor VM-deltagere fra mange nasjoner, på et treningssenter ute i skogen.

Sverige har innkalt til pressekonferanse for å presentere stafettlaget sitt. I salen er det spenning, for det er ikke klart hvem som skal gå alle etappene for de blågule. Men så kommer de inn – Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Stina Nilsson.

19 år gamle Andersson på tredjeetappen er overraskelsen. Hun er siste års junior og har ingen erfaring fra en VM-stafett på dette nivået.

Klikkene fra kameraene høres godt. Dette var uventet.

Frontfigur og kaptein

Charlotte Kalla er sjefen. Riktignok ikke i landslaget ellers i året, men med når vintersesongen starter. Akkurat en slik løsning som Petter Northug har.

Det er hun som har tilsammen fire OL- og VM-gull, i alt 16 medaljer, og som har tatt medaljer i de siste fem VM. Dessuten har hun vunnet Tour de ski sammenlagt.

Veteranen har to VM-medaljer i Lahti allerede, bronse og sølv.

Charlotte Kalla Født 22. juli 1987 (29 år) Kommer fra: Tärendö i Pajala, Norrbotten i Sverige Klubber: IFK Tärendö og Piteå Elit Skidklubb Meritter: To OL-gull, tre OL-sølv. To VM-gull, fem VM-sølv, fire VM-bronse.

Kalla går en klassisk etappe torsdag. Sverige og Norge kan fort bli rivaler på stafetten, selv om den norske treneren Ole Morten Iversen, sjef for svenskenes kvinnelag, presiserer at Norge er storfavoritt. Men et mulig scenario er også at laget henger med hele veien, og at Stina Nilsson viser frem sine spurtegenskaper.

Hun er rå i spurten.

Disse går stafetten Norge: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Marit Bjørgen Sverige: Anna Haag, Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Stina Nilsson

Mye tid med de beste

Men så er spørsmålet om tidenes kvinnelige langrennsutøver har avgjort stafetten før man kommer så langt ...

– Håper du at Marit Bjørgen snart legger opp?

– Å nei. Jeg synes jeg er heldig som får oppleve den perioden hun konkurrerer og presterer så utrolig sterkt. Hun er en fantastisk løper og inspirasjonskilde, sier Charlotte Kalla.

De to har hatt mange treningsøkter sammen. Hvor mange har ikke engang svensken oversikt over.

– Men hun har i alle fall to ganger bedt meg til henne i Oslo, og det setter jeg stor pris på.

Setter pris på ydmyke nordmenn

Kalla beundrer langrennsløperen med 16 OL- og VM-gull.

– Marit er klok og vet akkurat hva hun må gjøre for å få ut alt av hver treningsøkt. For min egen del føler jeg meg så himla glad for at de norske løperne er så ydmyke. De vet at det er viktig for sporten at det er utøvere fra flere nasjoner som kjemper om medaljer.

Løperen fra Tärendö legger til at selv om hun har lært mye av Bjørgen, skal jobben fortsatt gjøres. Det å ha kunnskapen er én ting. Å få det ut i praksis, er noe annet.

– Hva har du tatt med deg fra Norges ener?

– Jeg har lært mye om det å være besluttsom i det jeg bestemmer meg for. Jeg har observert hennes måte å være på, ikke minst i samtaler med henne.

– Marit har for øvrig stor kapasitet, sterk motor og lang erfaring. Og hun stoler på seg selv.

Fra tung start til to medaljer

Kalla hadde en tung start på sesongen. Under verdenscupåpningen i finske Kuusamo kollapset hun og ble nummer 75. Senere viste undersøkelser at hun hadde hatt hjerteflimmer.

– Trodde du den gangen at sesongen var kjørt og at du neppe kunne konkurrere om medaljer i VM?

– Jeg tenkte den gangen at det var lenge til VM. Jeg forsto ikke omfanget av hvor sliten jeg ble. Hadde jeg visst hva som skjedde, hadde jeg aldri fortsatt løpet. Det var dumt.

Sveriges beste løper ble undersøkt og holdt unna verdenscupen den neste perioden, men fikk gå i Tour de ski.

Mange likheter med Bjørgen

Nå er hun så desidert tilbake som en løper på høyt nivå, og det artige er at hun ligner på Bjørgen på mange måter, mener svenskenes norske trener Ole Morten Iversen.

– Ja, det er min oppfatning. Mitt første møte med Kalla skjedde i sesongåpningen i november. Det ble jo spesielt på grunn av alt som skjedde. Men jeg kan si at hun er en fantastisk jente som det er lett å bli glad i. Jeg har sett henne langt nede, da alt var svart, og det håper jeg ikke å se igjen. Nå sprudler hun og er seg selv. På mange måter har hun den rollen i det svenske laget som Marit har i det norske. Jeg er imponert over det hun står for, sier Iversen.

Skjønt – Charlotte Kalla har noe som Marit Bjørgen foreløpig ikke har: en statue av seg selv.

Den står oppført i Tärendö, og ble avduket allerede sommeren 2010.

Charlotte Kalla kommer fra Tärendö, nord i Sverige:

Tre eksperter om Charlotte Kalla

Odd-Bjørn Hjelmeset, tidligere langrennsløper:

– Hun er et fantastisk menneske, omsorgsfull og med sterk medfølelse. Sportslig er hun ekspert på å toppe formen. Det ser man på alle de medaljene hun har.

Tomas Pettersson, kommentator Expressen:

– Jeg har fulgt Kalla siden hennes første verdenscupstart i 2006, og aldri vært så imponert som nå. Det at hun har stått utenfor landslaget, har spisset henne mentalt og gitt større motivasjon.

Johan Granath, svensk landslagstrener:

– Kalla har en veldig sterk motor. Hun har vært med internasjonalt i snart ti år og bruker den erfaringen for alt den er verdt. Hun vet godt hva som fungerer. Hun er mer skjerpet enn noen gang.