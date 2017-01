«Det kler Petter Northug dårlig å være sytete, men det er dessverre slik Northug-leiren fremstår»

I denne saken kan han ikke klage over overtramp. Petter Northug er ikke i nærheten av å være like godt kvalifisert som de som er tatt ut til å gå verdenscuprenn i sprint og 30 km klassisk i Falun.

Jeg innrømmer Petter Northug retten til å være skuffet. Kanskje har han til og med grunn til å føle seg litt forrådt hvis det har vært uklar informasjon om muligheten for en plass på laget, men strengt tatt er det andre som har større grunn til å deppe over uttaket til Falun.

Ta nå Pål Golberg som eksempel! Han leder verdenscupen i sprint, men fikk ikke plass i troppen. Å vinne sprintcupen kan bli høydepunktet i hans karriere. Norge har så mange kjappe sprintere som kniver om en VM-plass at noen må bli skuffet. I dette tilfellet var det Pål Golberg, Ola Vigen Hattestad og flere andre i tillegg til Petter Northug. Å la Northug få en av plassene ville vært respektløst overfor de andre på laget.

Northug ble ikke bare vraket fra sprinten, distansen han helst ville gå, han er heller ikke reserve, for den plassen går til Pål Golberg. De som er tatt ut slåss om plassene på VM-laget til Lahti. Petter Northug er VM-klar som tittelforsvarer og ønsket å bruke rennet i Falun som trening til VM. Det kan man forstå, men det er vanskelig å forsvare at han skal gå foran de andre løperne med den begrunnelsen.

Det er fortsatt en mulighet for at Northug får gå søndagens 30 km i klassisk teknikk, hvor han er reserve. Noen forfall kommer foran de fleste renn. 30 km klassisk fellesstart vil gi Northug verdifull gjennomkjøring og fortelle hvor han står i forhold til verdenseliten.

Til helga er det gått akkurat passe lang tid siden han kom ned fra San Bernardino-passet for at han skal ha maksimal effekt av høydeoppholdet. Nettopp derfor vil del være interessant å se Northug i et distanserenn, noe som er en mer reell kvalifisering til å gå de distansene han ikke har friplass på.

Jeg har tidligere skrevet at jeg er tilhenger av urettferdig uttak, og jeg synes vinnertyper som Petter skal prioriteres, men det er langt derfra til å prioritere verdenscuprenn til trening.

Jeg føler meg trygg på at landslagsledelsen ser med blide øyne på Northug når VM-troppen tas ut. Han skal prestere veldig dårlig i NM om han ikke er blant de 12 utvalgte herreløperne i Norges tropp, noe som åpner for at han også kan gå stafetten og de distansene han ikke er tittelforsvarer på.

Mange vil mistenke at vrakingen av Northug til Falun var langrennsledelsens straffereaksjon for at Northug har vært litt uregjerlig. Når mistanken ligger opp i dagen, må vi minne oss selv på at trenernes oppgave består i å se, og ivareta, alle på laget. Vi har tidligere sett hvordan det skaper dårlig kjemi når treneren har gitt Northug alle fordeler. Man skal ikke undervurdere betydningen av lagfølelse selv i en så individuell idrett som langrenn.

Vi kan fastslå at dette uttaket innvarsler en ny tid der Petter Northug ikke automatisk får særbehandling. Da han var vår soleklare ener kunne han kreve det, men den statusen har han tapt.

Jeg håper Petter Northug tar denne motgangen på kjent vis, og viser dem at uttaket var feil. Det har alltid vært Northugs styrke at han slår hardt tilbake når han føler seg dårlig behandlet. Ingen argumenter er bedre å slå i bordet med enn resultater.