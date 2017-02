Dette er Northugs femmilsplan: - Blir ikke overrasket om det går lett

NANNESTAD: Torsdag gikk han sprinten i VM. Neste søndag går han femmila. I mellomtiden reiste Petter Northug til Nannestad for å få konkurransetrening.

Der viste han tydelig hva som er viktig for han. Ut fra start var Northug virkelig på søndagstur, men skistjernen hadde en plan.

– Han hadde bestemt seg da han så startlisten at han ville vente på Anders (Gløersen, journ.anm.) som mest sannsynlig skal gå femmila på søndag. Vi vet at Anders går behersket og godt på ski. Det var en fin rygg, sier Northugs trener, Stig Rune Kveen.

– Mange hakk opp

For Anders Gløersen startet kun halvminuttet bak Northug. For å få best mulig gjennomkjøring, og for å gi kroppen den julingen han trengte, valgte han rett og slett å vente på lagkameraten. På den måten kunne han få en mest mulig brutal ferd gjennom den tunge løypen i Nannestad.

– Jeg fikk den julingen jeg skulle ha, konstaterte Northug etter løpet.

Hans Christer Holund vant rennet foran Simen Hegstad Krüger og Magne Haga.

På de neste plassene kom Anders Gløersen, Espen Udjus Frorud og Petter Northug. Sistnevnte var to og et halvt minutt etter Holund i mål.

Alt handlet rett og slett om konkurransetrening. Normalt passer det en tung utøver som Northug dårlig å gå i mye løs snø. Men søndag gjorde det ingenting, det var nesten bare like greit at gjennomkjøringen ble ekstra brutal.

Og formen er i anmarsj.

− Det er mange, mange, mange hakk opp fra det jeg for eksempel gjorde på distanse i NM og i Falun. Men jeg trenger et fastere føre for å henge med hele veien, sier Northug.

Optimisme i teamet

Ti dager før femmila gikk Northug sprint. Syv dager før gikk han en knallhard tremil. Om du skal toppe formen, sies det at du bør legge de siste to virkelig harde treningene omtrent ti og syv dager før du skal være i maksform.

For det Northug har manglet i det siste er ikke nødvendigvis trening. Det er konkurransetrening.

– I det siste har det handlet om å trene normalt. Etter at Petter begynte å være i modus til å trene normalt har det vært fokus på å få kroppen hans til å respondere på treningen som ble gjort før VM, sier Kveen.

I søndagens løp responderte kroppen endelig. Selv om Northug endte på sjetteplass, fikk han svarene han hadde håpet på. Da kan skiesset fortsette planen sin.

– Jeg tror jeg bare må hvile litt nå. Etter sprinten og det løpet her så må jeg bare få hvilt litt. Nå handler det egentlig bare om å ligge høyt med beina, trene rolig og lade opp, sier Northug.

Også pappa John Northug var til stede på Åsen stadion. Han mener løpet ble nøyaktig det sønnen trengte.

– Hvis han får tatt det litt rolig nå, så kan det bli bra. Jeg er optimist til det motsatte er bevist. Han håper nok å få en toppform på femmila, sier pappa Northug.

Kan Northug ta VM-gull?

Fredag drar Northug tilbake til Finland for å forberede seg til søndagens femmil.

Så bra var gjennomkjøringen at teamet rundt Northug er langt mer offensive enn de har vært på lenge.

– Alt kan skje. Hvis han ikke trodde på at det var muligheter så hadde han neppe stilt her. Da hadde han kastet inn årene etter sprinten. Nå skal vi samle overskudd den uken her og stille på femmila, så får vi se, sier Kveen.

Og taktikken til 31-åringen er klar.

− Målet er å være med så lenge som mulig. Jeg er en outsider nå. Jeg kommer ikke til å bli skuffet om det går tungt. Jeg blir ikke veldig overrasket om det går lett heller. Jeg kommer uten forventninger og håper å kunne bite godt fra meg, sier Northug.

− Kan du rett og slett vinne femmila?

− Da skal jeg ha flaks. Da skal mye klaffe, smiler Northug.