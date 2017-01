Ekspert om Northug-vraking: - Sender signal om at han ikke har tillit

Northug ønsket å gå både sprint og tremil i verdenscupen i Falun førstkommende helg. Men han ble vraket til begge distansene og er reserve på den lengste.

– I utgangspunktet bør ikke dette ha så mye å si for det som skal skje i VM. Men det sender et signal om at han ikke har den tilliten han ønsker å ha, sier TV2-ekspert Odd-Bjørn Hjelmeset.

Mener vraking er feil

Northug har 24 starter i VM-renn siden debuten i Sapporo-VM. Det har gitt 13 gullmedaljer. Og ofte har han klart det fordi han har gått sine egne veier.

Etter en trøblete første halvdel av denne sesongen ønsket Northug å få «fart på kroppen» gjennom to verdenscuprenn i Falun til helgen.

– Jeg mener at Petter Northug burde få gå tremila i Falun. Det ville vært en fin mulighet til å vise for seg selv og for andre at han er god nok til å gå den distansen i VM. Vi må huske at Petter har tatt gull i samtlige VM siden 2007 og er en mesterskapsløper. Når vi snakker VM er det medaljer som teller. Derfor ville jeg tatt hans historikk i betraktning, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Kvalifisert for to distanser

Northug vant VM-gull på sprint og femmila i Falun for to år siden. Derfor har han friplasser på de to distansene i Lahti.

Men han må kvalifisere seg for en plass blant annet på tremila med skibytte den første lørdagen i VM.

– Jeg tror det hadde vært viktig for Petter å komme i gang. Han har vært lenge utenfor, han har trent alene, han har gått noen Norgescuprenn. Men det er en helt annen karusell enn det ville vært å gå verdenscuprenn i Falun. Det ville vært viktig for hans mentale forberedelser. Jeg tror det var en del av hans plan. Jeg tror grunnen til at han er forbannet er at han ikke får mulighet til å gjennomføre planen han trenger for å bli verdensmester, forklarer Aukland.

– Hvorfor tror du han vrakes?

– Det kan vi bare spekulere i. Det er lett å se på resultatlistene at han ikke har prestert godt nok. Men jeg mener man burde se på historikken. Så kan en spekulere i om det er andre årsaker. Det vil ikke jeg gå inn på.

– Hvilken forskjell kan det utgjøre for Northug å ikke gå i Falun?

– Det handler om oppladning og forberedelser han skal gjøre. Nå må han kanskje legge inn en formtopp til NM, og med lite trening er det mindre gunstig. Og så har du det mentale aspektet: Å være en del av verdenscupmiljøet, at du er forberedt på å møte de rammene som møter deg i VM, svarer Aukland.

NM om halvannen uke

Neste mulighet for Northug blir nå NM i Lygna første helgen i februar. Der er det sprint fredag og 30 kilometer fellesstart med skibytte dagen etter.

Trolig vil Northug nå måtte droppe sprinten, fordi han må prioritere tremila dagen etter til å kvalifisere seg for samme distanse i Lahti-VM.

– Konsekvensen ved denne vrakingen kan være at Petter er så forbannet at det bare er bra. Ingen er som Petter Northug. Han kommer til å bruke dette til noe positivt, dette blir motivasjon for ham fremover, håper Hjelmeset.

– Hvordan tror du VM ender for Northug?

– Jeg tror ikke det blir like bra som i Falun, men jeg tror fort han kommer hjem med to gull likevel.

Aukland spår også at Northug vinner VM-gull.

– Jeg er like spent som alle andre langrennsinteresserte i hvor god form han kommer i. Jeg er usikker. Men er det én mann jeg aldri utelukker så er det Petter Northug. Jeg tror han blir verdensmester.