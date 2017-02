Halfvarsson med stikk til Northug: – Om Petter vinner femmila, går jeg neste femmil naken

Petter Northug dro hjem etter sprinten og trener i Norge før femmila i Lahti på søndag. Før han reiste fra Lahti ga han et løfte – og et lite stikk til sin erkerival Calle Halfvarsson.

– Dersom Calle Halfvarsson vinner tremilen i morgen, skal jeg kjøre femmila naken, sa Northug etter premieseremonien forrige torsdag.

Calle Halfvarsson var langt unna seier på tremila med skibytte. Så Northug slipper å gå naken, og det er kanskje greit på mange måter siden det er meldt fem minusgrader i Lahti på søndag.

Lover å gå naken

Men i dag slår Calle Halfvarsson tilbake mot Northug, og åpner for muligheten til å se en naken skiløper på en femmil i år likevel.

– Dersom Petter vinner femmila, skal jeg gå femmila i det svenske mesterskapet naken, sier Halfvarsson til Expressen. For ordens skyld – Northug har vunnet femmila i VM tre ganger, og har vunnet en gang i OL.

Calle Halfvarsson har ikke hatt et godt VM så langt. På sprinten ble han slått ut i semifinalen – av blant annet Petter Northug. På 30 kilometer med skibytte ble han nummer 20, 2,27 bak den russiske vinneren Sergej Ustjugov. Nå ser han frem mot 15-kilometeren på onsdag.

– Jeg skal ta min første medalje og kommer til å gjøre alt jeg kan for å komme meg på pallen, sier en selvsikker Halfvarsson.

– Sundby er favoritt

Han tror at Martin Johnsrud Sundby er favoritt før onsdagens øvelse, men tror at det påvirker han at han aldri har tatt et individuelt mesterskapsgull.

– Jeg tror han er litt nervøs. Han tar jo medaljer, og det gjør ikke jeg, men jeg antar at det ligger i bakhodet hans. Han går forbi Ustjugov, men så faller han. Det er litt klønete, men jeg tror han er den store favoritten i morgen, sier Halfvarsson.