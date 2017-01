Her går det galt for Flugstad Østberg: – Akkurat det som ikke skal skje

OBERSTDORF: Stina Nilsson overtok sammenlagtledelsen i årets Tour de Ski etter at hun spurtslo amerikanske Jessica Diggins på tredje etappe i Tour de Ski. Hun vant også bonussprinten tidligere i løpet, og da Ingvild Flugstad Østberg fikk problemer en halv kilometer før mål, byttet ledertrøya eier.

Østberg ledet etter 2. etappe med ti sekunder, men havnet til slutt på 13. plass, 19 sekunder bak Stina Nilsson. Stina Nilsson lå før etappen 23 sekunder bak Østberg.

Men hele ledelsen forsvant da Østberg brakk staven rett før slutten av etappen.

– Jeg skulle gå ut til venstre og gå på litt. Men det motsatte skjedde: At jeg kræsjet inn i ei annen, eller hun gikk på meg. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Staven forsvant bare. Etterhvert fikk jeg en ny stav, men da hadde alle kommet fra alle kanter. Det var nesten helt umulig å få brukt beina. For det var så mange som kom rundt meg. Jeg prøvde å tape minst mulig inn mot mål, med en stav som passet og en som var litt høy. Det ble litt kaving opp bakken der. Det var verst tenkelig tidspunkt den staven røyk på, fastslo Flugstad Østberg overfor Aftenposten i intervjusonen en drøy halvtime etter målgang.

– Skjebnesvangert og håpløst

Hun ligger nå 12,4 sekunder bak leder Nilsson før 4. etappe.

– Hva tenker du nå om mulighetene i sammendraget?

– Skal jeg ha en reell sjanse helt på slutten må jeg lede med ganske mye. Det var akkurat dette som ikke skulle skje i en Tour. Hadde det vært ett løp ville det vært greit, da ville jeg mistet muligheten for topplassering i det ene løpet, men her handlet det om å unngå uhell og drite seg ut. Det er jo skjebnesvangert og håpløst ettersom dette er en Tour. Men jeg får ikke gjort noe med det nå. Jeg må se offensivt på det.

– Det er meldt mye snø i morgen, det kan være en fordel for deg som går bak?

– Jeg har hørt at det ikke har vært meldt så mye snø. Men uansett hvordan man ligger an i sammendraget er det ikke sånne ting som skal avgjøre. Jeg håper det ikke blir så mye snø, selv om jeg kanskje burde ønsket det. Det skal jo ikke være noen ulempe å starte først.

Heidi Weng ble beste nordmann på tredjeplass. Hun gikk i mål 1,5 sekunder etter Nilsson. Maiken Caspersen Falla ble nest beste nordmann på fjerdeplass.

− Det var mye rot og klabb og babb ute i løypa og jeg synes det var altfor smalt å gå duatlon. Det er en vanskelig løype og gå ifra i, så det var bare å ta det rolig og finne flyten, sier Weng til NRK etter løpet.

Hun synes det er greit at ledertrøyen har fått svensk eier.

– Det er greit å slippe å gå først i morgen siden det skal snø. Jeg regner med at jeg og Ingvild skal gå sammen, så vi skal nok ha en liten fight. Jeg tror det blir for tøft for Nilsson til slutt, men man vet jo aldri, sier Weng.

Kathrine Rolsted Harsem gikk i mål på 18. plass, 22 sekunder bak Nilsson. Lotta Udnes Weng ble nummer 20, Ragnhild Haga nummer 22 og Silje Øyre Slind nummer 23.

Samlet felt

Det så lenge bra ut for de norske jentene. Som vanlig lå de helt i tet gjennom hele løpet.

Østberg gikk ut helt i front av feltet i kulden i Tyskland. Som vanlig lå de norske jentene helt i tet, sammen med finske Krista Pärmäkoski og svenske Stina Nilsson. Ved skibyttet ledet Østberg, foran Weng, Nilsson og Falla.

Men fortsatt hadde ingen vist interesse til å dra fra de andre. Nesten halve startfeltet gikk samlet etter halvgått renn. Svenske Charlotte Kalla, som knapt har deltatt i verdenscupen etter sykdomsproblemene, var flere ganger oppe og dro feltet.

Under løpet var det en sprint hvor vinneren fikk 15 bonussekunder, nummer to tolv bonussekunder og nummer tre ti bonussekunder. Flest sekunder stakk Parmakoski av med, fulgt av Nilsson og Østberg.