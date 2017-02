Hevder FIS allerede har tatt valget som kan knuse Johaugs OL-drøm

Fredag sprakk nyheten om at Domsutvalget i Norges Idrettsforbund utestenger Therese Johaug i 13 måneder. Men det er langt fra sikkert at siste ord er sagt.

Nå hevder den finske avisen Hofvudstadsbladet å ha kilder på at det internasjonale skiforbundet FIS anker dommen til idrettens voldgiftsrett (CAS).

Dersom dommen blir anket, er saken i hendene til CAS, med den mulige konsekvens at Johaugs OL-drøm kan bli knust.

Eksperter har i lang tid spekulert rundt om hvorvidt CAS vil være strengere med Johaug enn de norske instansene som har vurdert saken. Dersom straffen for eksempel utvides fra 13 måneder til 18 måneder, vil Johaug miste OL.

– Det er ganske sikkert at FIS anker til CAS, sier FIS-styremedlem Martti Uusilato til avisen.

– Det finnes så mange motsigelser mellom WADA (det internasjonale antidopingbyrået) sitt regelverk og de norske bestemmelsene at det er best for alle parter at CAS tar stilling i saken, fortsetter han.

Uusilato vil altså ikke endelig bekrefte at en anke fra FIS kommer, men Hofvudstadsbladet er likevel klare på at det bare er et spørsmål om tid.

Forvirring

Det hersker imidlertid forvirring rundt hvem i FIS som har innflytelse på hvorvidt dommen skal ankes. Uusilato antydet overfor avisen Ilta-Sanomat tidligere i dag at det er FIS-styret som skal ta beslutningen.

Visepresident i FIS Sverre Seeberg uttalte imidlertid til TV 2 at han tror det er FIS’ dopingpanel som eventuelt vil bestemme seg for å anke.

Fredag kveld har Aftenposten gitt Seeberg muligheten til å oppklare forvirringen, men FIS-toppen har ikke besvart henvendelsene.

Generalsekretær i FIS Sarah Lewis ønsker heller ikke å utdype rundt en eventuell Johaug-anke.

– Kommer FIS til å anke dommen?

– Jeg har ingen kommentar, sier Lewis.

– Men hvem i FIS tar beslutningen - styret eller dopingpanelet?

– Ingen kommentar, for vi har ikke mottatt dommen. Inntil Antidoping Norge tar på seg bryet om å sende dommen, har jeg ikke mulighet til å kommentere.

Uansett er altså Hofvudstadsbladet skråsikre på at FIS anker.

Johaugs advokat har ikke fått beskjed

I tillegg til FIS, har også WADA og Therese Johaug selv muligheten til å anke dommen.

Overfor Aftenposten forteller Johaugs advokat Christian B. Hjort at han ikke har fått noen beskjed om anke fra FIS i dag.

– Jeg kan ikke se noen grunn til å anke dommen, hverken fra FIS, WADA aller andre, sier Hjort, som legger til at han ikke er kjent med Hofvudstadsbladets artikkel.

– Når venter dere å få vite om en eventuell anke?

– Det er en frist på 21 dager om å anke til CAS, som gjelder fra partene har mottatt dommen. En eventuell anke kommer før den fristen går ut, sier Hjort.

Johaug vurderer anke

Straffen på 13 måneder, som altså ble offentliggjort fredag, innebærer at Therese Johaug vil kunne stå på startstreken under OL i Pyeongchang, Sør-Korea i 2018.

Men det er altså knyttet stor spenning til hvorvidt saken vil bli anket. Johaug, som selv hadde et ønske om full frifinnelse, hadde dette å si om en mulig anke fredag:

– Jeg skjønner at reglene må være strenge, men synes likevel det er vanskelig å forstå at det jeg har gjort skal gi tretten måneders utelukkelse. Jeg vil bruke de nærmeste dagene til å tenke igjennom hva jeg skal gjøre videre sammen med min advokat, sier hun videre.

Dersom saken blir behandlet i CAS, kan dommen både bli redusert og utvidet. Under høringen for to uker siden, forklarte Johaug forskjellen mellom en straff på 12 og 14 måneder.

– Det har enorm stor betydning for min del. På 12 måneder har jeg mulighet til å gjøre de forberedelsene jeg skal før OL. Om det blir 14 måneder så mister jeg hele forsesongen og den optimale oppladingen til OL, forklarer Johaug.

Dersom Johaug hadde fått en straff på 18 måneder, ville utestengelsen gått ut først etter OL i Pyeongchang.

