Italiener spurtet fra alle, Klæbo tok VM-bronse: - Jeg er strålende fornøyd

Han er bare 20 år, og gikk inn til den første norske medaljen på herresiden i VM i Lahti. Johannes Høsflot Klæbo gikk for alvor inn i verdenseliten på dagens VM-sprint med bronsen. Men ingen kunne gjøre noe med italienske Federico Pellegrino.

– En fantastisk prestasjon av Johannes Høsflot Klæbo, sier Fredrik Aukland, NRKs ekspert etter løpet. Det var Jann Post også enig i.

– Han er en av verdens beste nå, sier NRK-kommentator Jann Post om trønderen.

Bestefar og trener Kåre Høsflot er i Lahti, og var fornøyd med barnebarnets innsats i finalen.

– Han har et sterkt hode. Det er ikke veldig mange som har den samme innstillingen som han, sier bestefar og trener Kåre Høsflot til NRK.

– Fornøyd

20-åringen selv var ikke fornøyd da han kom i mål, men etter å ha summet seg er han strålende fornøyd med sin første VM-medalje.

– Jeg var småtung i prologen, men følte meg bedre utover dagen. Jeg skulle gjerne ha stått på toppen 3.-plassen er jo den andre taperen. Når man kommer i mål rett bak førsteplassen merker du at det er surt, men jeg er strålende fornøyd med bronsen, sier han til NRK.

Sprinttrener Arild Monsen bekrefter overfor VG at Klæbo vil få en ny sjanse til å ta gull i lagsprinten senere i mesterskapet.

For regjerende mester Petter Northug gikk det bra frem til finalen. Da Sergej Ustjugov rykket til i langbakken ble farten for stor for trønderen, som har fått store deler av sesongen ødelagt av overtrening. Likevel sier han at han aldri har vært så fornøyd med en femteplass i VM før.

– Jeg vil jo krige om medalje når jeg er med i et VM. Men tanken var tom da Ustjugov satt så stor fart i langbakken. Da kjente jeg at heatene før kostet. Det føles bra å gjøre sitt beste løp i VM, og det var artig å være med å krige med de beste, sier Northug til NRK.

Han lover at han skal gjøre et nytt forsøk på medalje på femmila.

Rykket hardt i langbakken

Finn Hågen Krogh tok seg enkelt videre fra semifinalen, mens både Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo kom seg til finalen på tid. I finalen ventet russiske Sergej Ustjugov, Fredrico Pellegrino og finske Ristomatti Hakola.

Johannes Høsflot Klæbo var lynraskt ut, og la seg direkte i tet sammen med Ustjugov. Den russiske Tour de Ski-vinneren holdt høy fart, og holdt teten inn i den lange bakken halvveis. I bakken rykket han voldsomt til, og de bak slet med å holde kontakt. Etter bakken var det bare Klæbo av nordmennene som hadde sjanse på medalje. Ustjugovs rykk fikk både Finn Hågen Krogh og Petter Northug til å se langt etter gulldrømmen.

På oppløpet sto gullkampen mellom Ustjugov, Pellegrino og Klæbo. Italieneren var uslåelig, og stormet inn til gull.

– Jeg er kjempestolt over jobben laget mitt har gjort. Vi har ikke de samme budsjettene som de store nasjonene, men laget gjorde en kjempejobb med skiene mine, sier Pellegrino etter løpet.

En rasende Ustjugov tok sølvet, mens mesterskapsdebutanten Johannes Høsflot Klæbo tok bronse i sin første øvelse. Finn Hågen Krogh fikk fjerdeplassen.

– Det er en bra dag, det er bra å bli nummer fire. Men i mesterskap er det medaljer som gjelder. Jeg følte at jeg hadde bra kontroll på nervene, men jeg er litt skuffet over at det ikke ble medaljer. Men formen er bra, og det blir fint med en rolig dag i morgen. Jeg ser positivt på mesterskapet videre, sier Krogh til NRK.

Tok seg videre på tid

I det første heatet i semifinalene var det fullt av favoritter. Klæbo og Northug måtte kjempe mot Ustjugov, Pellegrino, Heidinger og Calle Halfvarsson. Klæbo la seg langt fremme, mens Northug ble liggende bak.

Mens de norske utøverne dominerte i kvartfinalene, gikk det dårligere på oppløpet i semifinalene. Klæbo ble nummer tre og Northug nummer fire, og var avhengig av at det andre heatet gikk sakte for å komme til en VM-finale.

I den andre semifinalen gikk Emil Iversen og Finn Hågen Krogh. Som i kvartfinalen var ikke nordmennene interessert i å holde høy fart i starten, men kontrollerte bak teten. Halvveis ut i løpet tok Krogh over teten, mens Iversen ble liggende helt bakerst.

Krogh gikk alene ut på oppløpet og gikk direkte til finale sammen med finske Hakola, men tidene til de bak var for dårlige. Det betyr at Iversen røk ut, mens tidene til Klæbo og Northug var gode nok til en finale.

Fire av fem videre til semifinalene

Alle de fem nordmennene gikk videre fra prologen. I kvartfinalene leverte det norske laget en sterk innsats, og bare Sindre Bjørnstad Skar røk ut.

Petter Northug vant sitt heat foran Sergej Ustjugov etter en spurt som luktet av gamle dager. Det så lenge ut som Skar skulle gå videre på tid, men i heat nummer fire ble drømmen om avansement ødelagt.

I andre heat gikk kanskje det største norske håpet, Johannes Høsflot Klæbo. Han og Fredrico Pellegrino rykket fra de andre halvveis i kvartfinalen, og tok seg rolig videre til semifinalen.

I det fjerde heatet gikk Finn-Hågen Krogh. Han gikk fornuftig ut fra start, en tok ledelsen før den siste bakken. Ingen tok han igjen, og han gikk enkelt videre.

I det siste heatet var trønderen Emil Iversen det norske innslaget. Også han lå rolig i feltet til den siste bakken, der han slo til og tok ledelsen, som han beholdt til målgang.

Russer kjappest på prologen

Flere av de norske herrene utmerket seg i positiv retning på prologen tidligere i dag. Finn Hågen Krogh var nest best, 2,7 sekunder bak Tour de Ski-vinner Sergej Ustjugov. På plassen bak havnet Johannes Høsflot Klæbo, 4,5 sekunder bak Ustjugov.

De øvrige nordmennene gikk enkelt videre, kanskje med unntak av Petter Northug som levde farlig etter prologen. Northug havnet til slutt på 27. plass 9,7 sekunder bak russeren.