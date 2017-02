Iversen vil dra hjem etter vrakingen: – Det er blytungt

VIERUMÄKI: Tirsdag morgen var Emil Iversen ute i løypene utenfor løperhotellet i Vierumäki for å trene sammen med Finn Hågen Krogh. Søndag fikk han den tunge beskjeden om at han er vraket til 15-kilometeren.

– Det er kjedelig. Jeg hadde drømt om å gå distansen. Jeg var skuffet etter sprinten, så om jeg hadde gått eller ikke vet jeg ikke. Men nå hadde jeg ikke fått lov til å gå den uansett, sier Iversen.

– Når fikk du beskjeden?

– Søndag kveld. Jeg var litt utafor fra før, så det ble ikke så mye verre. Men når jeg får tenkt meg om er det litt kjedelig. Jeg hører at Tor Arne Hetland sier at jeg underpresterer på lagsprinten, men om man ser på den er jeg et fall unna VM-gull.

– Ved siden av Sundby er det ingen som er så godt kvalifisert som deg. Synes du det er urettferdig?

– Ja, jeg er i alle fall godt kvalifisert når man ser på det som skjedde før VM. Jeg må være ærlig og si at jeg kanskje ikke er i min helt beste form, sier han til Adresseavisen.

– Kunne du kjempet om medalje?

– I min beste form er jeg en av få som kunne vunnet rennet. Jeg ville gått om jeg fikk sjansen. Men det er fire gode løpere som skal gå, så jeg gleder meg til å se, sier Iversen.

– Du ville dra hjem etter sprinten, hvordan er det å gå her i løypene nå?

– Det er blytungt å gå her, så jeg drar nok hjem ganske fort. Det er ingen som stopper meg fysisk. Det blir ikke noe stafett på meg, og jeg tror nok jeg drar hjem før det, helst så fort som mulig, sier han.

– Hvordan har du det egentlig?

– Jeg har det etter forholdene greit, men jeg har mislykkes totalt i mesterskapet. Det er kjedelig, skirenn er tross alt livet mitt. Jeg har gjort alt jeg kunne og gjort den jobben jeg kunne. Men jeg gir meg ikke med dette, og kommer til å slå tilbake en vakker dag, sier han.

– Hva slags oppfølging har du fått?

– Det er helt vanvittig oppfølging og støtte jeg har fått fra både nordmenn og finner. Mange sender meg melding og sier at de tror at jeg ikke gjorde det med vilje. Alle løpere og støtteapparat og familie er en herlig gjeng, sier Iversen.

– Hvor mye har du tenkt på det halve sekundet før du kunne byttet spor og vunnet løpet?

– Jeg prøver å tenke minst mulig på det negative, men det er klart at når man setter seg ned og tenker skjønner man at det er små marginer. Han kunne suset forbi meg i hvilket som helst spor, så kunne jeg tatt bakskiene hans. Da hadde jeg vunnet, sier Iversen.

– Er du skuffet, sint eller lei deg for vrakingen?

– Jeg er lei meg, ikke noe sint på noen, sier han.

Nå ønsker Iversen å forlate VM-byen så fort som mulig, og sier at han ikke ønsker å gå stafetten.

– Han er seg selv

Mens Iversen tok seg en ekstra treningsrunde, avsluttet Krogh treningen litt før klokken 11. Han forteller at Emil Iversen er i god humør – til tross for vrakingen.

– Klart vi har snakket om det som har skjedd, og vi har diskutert hva som kunne vært gjort annerledes. Han gjorde mye rett, men var ørlite for sent med å bytte spor. Hadde han gjort det et halvt sekund før hadde alt vært rett, sier Krogh.

Krogh forteller at han og Iversen ser fremover mot de neste øvelsene i VM, og at de ikke snakket så mye om vrakingen.

– De som tar ut laget har sikkert en bra grunn. Han er god nok til å gå 15-kilometeren, men han er kanskje ikke helt i toppform. Vi ser fremover, prater litt «skit», og diskuterer hvordan stafetten blir. Emil er seg selv, han er blid og god til å takle motgang, sier Krogh.

Iversen var svært langt nede etter sprintfadesen, og sa til pressen at han dro hjem fra Lahti. Det fikk han ikke lov til at landslagsledelsen, og etter en samtale med Tor Arne Hetland ble de enige om at han skulle bli værende.

– Intensjonen var at Emil skulle gå. Han har gått kjempebra i hele vinter. Han vant i Falun og ble nummer to i Kuusamo. Han har hatt to sjanser nå, men ikke vært helt i draget på sprinten, sa Hetland.

– Hadde lyst til å synke i jorda

Iversen fikk vite om uttaket søndag, og landslagssjefen sier at Iversen tok det tungt.

– Da han fikk beskjeden, hadde han lyst til å synke i jorda. En ulykke kommer sjelden alene. Der og da hadde han ikke lyst til å gå flere skirenn her i VM, sa Hetland da han møtte pressen tirsdag.

Ved siden av fredagens stafett gjenstår femmila før Lahti-VM avsluttes. Landslagstreneren vil ikke avvise at Iversen kan få en ny VM-sjanse.

– Det er muligheter for at han kan få gå flere renn i VM, sa Hetland tirsdag.