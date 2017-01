Johaug og Sundby dopinghånet på svensk idrettsfest

Mandag kveld feiret svensk idrett seg selv på Idrettsgallaen. De lot likvel ikke sjansen gå fra seg til å sende et lite stikk til sine norske idrettskolleger etter de to dopingsakene som har rammet norsk langrenn det siste året. .

Under et av de kunstneriske innslagene dukket det opp bilder av Johaug og Sundby under pressekonferansene etter dopingavsløringene.

– Vi tok det med fordi det er en så stor hendelse som har fått mye medieoppmerksomhet. Det er prosjektleder i SVT, Per Rådelius, sin forklaring til at sangeren Charlotte Perrelli ikke lot Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby få fred i sin sang på Idrettsgallaen i Sverige.

Norske stjerner på skjermen

På melodien til «We Are the Champions» sang Perrelli «I´ve done my sentence but committed no crime» eller «jeg har ikke gjort noe galt» mens et bilde av Therese Johaug oppløst i tårer på pressekonferansen og Martin Johnsrud Sundby rullet i bakgrunnen.

Men Rådelius sier at det ikke er snakk om ondsinnet mobbing fra kanalen.

– Det er gjort med mye kjærlighet og respekt, sier han til Expressen.

Dopingsakene

Det ble 16. oktober i fjor avslørt at Therese Johaug har testet positivt på den anabole steroiden clostebol. Forklaringen fra Johaug og legen var at hun hadde fått i seg stoffet gjennom en leppesalve hun brukte for å behandle et munnsår. Hun er utestengt fra idretten mens hun venter på dommen.

Martin Johnsrud Sundby ble utestengt etter å ha brukt for store doser av astmamedisinen Ventoline uten å ha søkt fritak. Han ble utestengt i to måneder, og mistet sammenlagtseieren i verdenscupen og i Tour de Ski.