Johaugs taktiske CAS-forberedelser: Fikk råd av Sundby før høringen

LAUSANNE: Tirsdag skal Therese Johaug møte til høring i Idrettens Voldgiftsrett (CAS). OL står på spill, i en domstol som er blitt beskyldt for å være kald, tøff og ha mistet sitt menneskelige preg.

Det siste sa Martin Johnsrud Sundby til Aftenposten for noen dager siden .

Derfor har også Johaug forhørt seg med Sundby om hans erfaring med den internasjonale domstolen.

– Jeg vet at hun og Martin har snakket om det som møter henne her. Hun har fått noe ut av det. Han har vært her før og vært gjennom det som møter henne. Det har vært nyttig, forteller Johaugs manager, Jørn Ernst.

To forskjellige saker

Tidligere i juni skrev VG at Sundby og Johaug hadde trent litt sammen på Sjusjøen i det siste. Johaug vurderer å kjøpe hytte på Sjusjøen, og har rådført seg med Sundby som allerede eier en hytte der oppe.

I tillegg har de altså diskutert Sundbys opplevelser med CAS. Det beroliger Ernst, til tross for at Sundby følte han ikke hadde noe å stille opp med mot tøffe dommere.

– De to sakene har litt forskjellige utgangspunkt. Han hadde ikke vært gjennom det i Norge som Therese har vært, så utgangspunktet for sakene i CAS er litt annerledes, men det er klart at hans erfaringer er nyttige, sier Ernst.

– Hun er rolig og klar

Sundbys møte med CAS ble holdt skjult for offentligheten frem til flere måneder etter at han hadde vært i Lausanne.

Johaug, på sin side, valgte å kalle inn til pressekonferanse da hun fikk beskjed om sin positive prøve. Siden den gangen har hun vært gjennom en åpen høring i domsutvalget i Norge. Det har gjort at hun har nyttig erfaring med seg i bagasjen.

– Ja, det tror jeg. Hun har jo levd med dette i syv-åtte måneder, så hun er veldig godt forberedt. Hun vet godt hva det dreier seg om, sier Ernst.

I tirsdagens høring kommer ikke hendelsesforløpet til å være bestridt. Både FIS og Johaug er enige om hva som har skjedd, men ikke om straffeutmålingen. Det kan også gjøre morgendagens opplevelse mindre skremmende.

– Det er jo ikke noe nytt nå. Det er den samme historien som skal fortelles. Vi snakket en del om det, hun er rolig og klar, sier Ernst.

Møtte engelske advokater mandag

Til høringen i CAS har Johaug og hennes norske advokat, Christian B. Hjort hentet inn hjelp fra den London-baserte advokaten Mike Morgan.

Han har hjulpet en rekke profilerte idrettsstjerner i samme situasjon.

Mandag var første gang at de engelske advokatene møtte Johaug og sine norske kolleger.

Dagen i Lausanne gikk med til møter, og Morgan brukte tid på å forberede Johaug på hva det er som vil møte henne tirsdag.

Slik blir høringen i CAS

Therese Johaug skal møte til høring i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) i det som ser ut som et lite slott i Lausanne. CAS er det øverste domsorganet i internasjonal idrett, og avgjør en rekke tvistesaker mellom ulike parter innen idretten.

Det er bare satt av én dag til forhandlingene i CAS, etter planen skal de være ferdige innen klokken 16.00.

Det vil være tre dommere i saken, hvor Johaug, FIS og CAS har utnevnt én hver. Romano Subiotto er utnevnt av CAS. Johaug-leiren har valgt amerikanske Jeffrey Benz, mens FIS har gått for finske Markus Manninen.

Johaug har med seg sin norske advokat Christian B. Hjort. Med er også Mikkel Toft Gimse. Disse to satt ved Johaugs side under forhandlingene på Ullevaal stadion, da prosederte Hjort.

Denne gangen er den oppgaven overlatt til Mike Morgan, den London-baserte advokaten som har ført en rekke saker for CAS. Han vil også ha med seg et par av sine assistenter.

Ifølge Hjort er det advokat Stephan Netzle som vil føre saken for FIS. Han vil få rollen som «aktor», hvis vi sammenligner med vanlig norsk strafferett. Sveitseren vil også ha med seg minst en assistent.

