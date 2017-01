Kalla har tatt en avgjørelse etter skrekkstarten i Tour de Ski

Den svenske yndlingen ligger på 36.-plass totalt etter å ha endt som nummer 41 på søndagens tikilometer som Ingvild Flugstad Østberg vant klart. Etter at hun var i mål søndag, skapte Kalla selv tvil rundt fortsettelsen med sine uttalelser.

Etter skuffelsen søndag, fikk svensken seg en god natts søvn, og mandag tyder alt på at hun legger skuffelsen bak seg og fortsetter i Oberstdorf tirsdag. Kalla håper at det skal passe henne bedre å konkurrere i litt lavere høyde.

- Under konkurransen i Oberstdorf vil hun få et bedre grunnlag til å vurdere hvordan hun ligger an. Det er litt spesielt å konkurrere i høyden, sier Grip til nyhetsbyrået TT.

Han legger til at Kalla ikke har mange konkurranser i kroppen til nå i sesongen. Derfor er det viktig at hun får gått så mange renn som mulig i tiden som kommer.

Allerede i sesongåpningen i finske Ruka fikk Kalla problemer. Det var et lite problem med hjertet som ødela for henne da verdenscupen ble satt i gang i denne viktige VM-sesongen.

Men selv om det på ingen måte har gått på skinner for den svenske stjerneløperen til nå i vinter, er ikke forbundskaptein Grip veldig bekymret.

- Nei, jeg er ikke urolig for henne i det hele tatt. Hun har stor kapasitet, og den kommer hun til å vise i nær framtid, mener Grip.

