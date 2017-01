Kalla slet med å holde tilbake tårene: – Jeg skal ikke dele alle mine mørke tanker

Charlotte Kalla har mildt sagt hatt en trøblete sesong. I verdenscupåpningen i Ruka i november endte hun helt nede på 75. plass av de 79 startene. Noen dager senere fikk hun påvist hjerteflimmer.

Siden den gang har ikke Kalla gått et eneste renn i verdenscupen. Før i går.

– Det her var ikke gøy

Men så langt har Tour de Ski blitt en solid nedtur for den svenske skiyndlingen. På lørdagens sprint endte hun på 26. plass.

Søndagens fem kilometer lange løype ble det enda tøffere for svensken. Kalla endte på 41. plass, 1,12 bak Ingvild Flugstad Østberg.

– Det her var ikke gøy. Jeg forsøkte å fokusere på mitt og komme inn i en fin rytme, men det var ikke bra nok i dag, sier en skuffet Kalla ifølge svenske Expressen.

Over ett minutt på fem kilometer er mye. Under intervjuet slet Kalla med å holde tårene tilbake.

– Det var tøft å gå de fem kilometerne i dag, sier hun.

– Vet du hvorfor det ble som det ble?

– Nei.

Kan bryte Touren

Heidi Weng sa etter løpet at hun var glad for at de nå skulle ned fra høyden i Val Müstair. Neste etappe i Tour de Ski er nemlig i Oberstdorf. Det håper også Kalla at kan hjelpe for henne.

– Ja, det kan hende at høyden er en faktor til at formen er så dårlig, sier hun.

På spørsmål om hvordan hun ser på fortsettelsen av touren svarer hun følgende:

– Jeg skal ikke dele med deg alle de mørke tankene som finnes i hodet mitt nå. Jeg skal få dette på litt avstand. Det skal bli deilig med en hviledag i morgen, sier skiesset.

Den svenske landslagstreneren, Rikard Grip, tror det kan løsne for Kalla når de nå er på vei ned i lavlandet.

– Det fungerte ikke. Men vi er i høyden, og vi kommer til å gjøre en restart når vi kommer til lavlandet. Det kommer til å være en helt annen Kalla som står på startstreken da. Jeg er ikke bekymret, sier Grip til Aftonbladet.

Kalla er nå på 36. plass i touren, 2,22 bak Østberg som leder.