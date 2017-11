Kathrine Harsem brast i gråt etter sprinten: – Vet ikke hva som skjedde

BEITOSTØLEN: Maiken Caspersen Falla var suveren på dagens sprint på Beitostølen. Én av hennes tøffeste konkurrenter fikk en langt tyngre dag.

Kathrine Harsem (28) var blant de store favorittene før konkurransen. Men i semifinalen var hun sjanseløs på å ta seg videre.

I etterkant tok Harsem til tårene. Hun slet med å finne ordene da hun møtte pressen.

– Jeg blir litt sånn..... Av og til sier jeg at jeg ikke vet hva dette betyr for meg. Det betyr tydeligvis litt. Dette er jo bare sesongåpningen, sier en tårevått Harsem.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Det ble litt rotete fra start, forklarer hun.

Føler seg tom

Harsem forteller at hun føler seg «tom». Hun var fornøyd med hvordan kroppen fungerte fredag, og var tidvis pigg i lørdagens sprint også. Men hun hang altså ikke med da avgjørelsen falt. Harsem forteller at heatet ble rotete for hennes del.

– Jeg fikk ikke godfølelsen fra morgenen i dag. Jeg har rett og slett ikke en god dag. Da krever det mye å finne frem noe som ikke var der i dag, forklarer hun.

Harsem har fortsatt håp om å få gå verdenscuphelgen i Kuusamo neste helg.

– Nå må jeg samle meg litt. Jeg vet at jeg kunne vært med å kjempe om en seier i dag, hvis jeg hadde fått på plass energien og hodet. Jeg må finne det frem i løpet av uken.

Suveren Falla

Mens Harsem tørket tårene, kjempet de øvrige i finalen. Ingen klarte å tukte Caspersen Falla. Hun vant foran Mari Eide og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Jeg er veldig glad for denne seieren. Det gikk bedre og bedre hele veien. Jeg hadde virkelig respekt for Mari. Se opp for henne, sier Falla til NRK.

Heidi Weng og Marit Bjørgen var blant de store navnene som sto over lørdagens sprint.

FAKTA: BEITOSTØLEN, LØRDAG:

Menn:

1) Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen, 2) Kasper Stadaas, Heming, 3) Eirik Brandsdal, Kjelsås, 4) Fredrik Riseth, Byåsen, 5) Sondre Turvoll Fossli, Hokksund, 6) Emil Iversen, Varden.

Kvinner:

1) Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum, 2) Mari Eide, Øystre Slidre, 3) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heming, 4) Tiril Udnes Weng, Nes, 5) Kari Vikhagen Gjeitnes, Henning, 6) Ane Appelkvist Stenseth, Grong.

