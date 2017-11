Marit Bjørgen føler med Nora Mørk: – Det er en tøff periode for henne

Fredag åpner Marit Bjørgen årets skisesong med 10 kilometer klassisk på Beitostølen. Selv om hennes fokus handler om å prestere i langrennssporet i OL-sesongen, har langrennsdronningen fått med seg saken om at Nora Mørks private bilder er blitt stjålet fra telefonen hennes. Bildene er blitt delt på nett.

– Jeg syns Nora er veldig tøff. Det er ingen enkel situasjon for henne, og det er en tøff periode, sier Marit Bjørgen.

Håndballstjernen Mørk har tatt påkjenningen med å stå frem i mediene, og onsdag kunne TV 2 fortelle at søster og støttespiller Thea har anmeldt flere menn som har delt bildene.

15 menn er foreløpig anmeldt, og det blir flere.

– Vi mener alvor når vi sier at vi skal anmelde alle som deler, sier The Mørk til TV-stasjonen.

Hun gir uttrykk for den holdningen Györ-proffen Nora Mørk har, at slik deling er forbudt.

Thea Mørk spiller selv håndball i Larvik, og ble rasende som sin tvillingsøster da hun hørte hva som hadde skjedd. Begge lover at det skal få følger, og de er sjeleglade for at Mia Landsem varslet om saken til Mørk.

Hun er kickbokser, går på Norges idrettshøgskole, men også svært datakyndig.

Må ikke la dem vinne

Langrennsløper Bjørgen skjønner at opplevelsen går hardt inn hun som er rammet.

– Men hun må ikke trekke seg fra VM og la de som gjør sånt vinne. Hun må vise styrke, og det klarer hun nok, mener Bjørgen.

Selv har hun ikke vært redd for at telefonen skulle blitt hacket, men hun har tatt et bevisst valg rundt hvilken informasjon hun lagrer på den.

– For min del så har jeg vært redd for å miste telefonen med tanke på at jeg er en profilert person. Da hadde nok ting kunnet komme på avveie. Jeg har ingenting på den som ikke tåler dagens lys, sier Bjørgen.

Stor medfølelse

Langrennsvenninnene på Beitostølen føler alle med Norges håndballyndling.

– Jeg skjønner ikke hva de tenker på dem som gjør det. Det er jo bare for å være slem. Du skjønner jo at det ikke er bilder alle skal se. Vi vet at det kunne skjedd for en selv, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Hun reagerer også sterkt på det som har skjedd, for det kan jo skje hvem som helst, selv om profilerte mennesker er mer utsatt enn andre.

For lagvenninnen Heidi Weng har tyveriene av Mørks bilder blitt en vekker.

– Man blir mer bevisst på at folk faktisk kan hacke seg inn på telefonen din og dele bilder. De menneskene må ha lite å finne på. Jeg vil ikke dele bilder uansett. Noe kan man ha for seg selv. Det er modig det hun gjør, at hun står frem, sier Weng og legger til:

– Kanskje like greit ikke å ha så mye private bilder. Synd at folk gidder å gjøre det. Sånn er folk. Det er mye rart. Man lærer nye ting hver dag om sosiale medier og mennesker. Folk mener mye rart. For oss som er i mediene er det verre. Av og til er det litt kjedelig.

Kari Vikhagen Gjeitnes, tidligere landslagsløper og nå fersk langløper på Aukland-brødrenes lag Team Santander, beskriver Mørk-saken som trist.

– Man blir bevisst selv når slike saker blir kjent. Jeg håper de som gjør slikt og de som deler privat innhold, ser hvor hardt det går inn på en person, sier Vikhagen Gjeitnes.

Ragnhild Haga forteller at langrennsjentene på laget innimellom snakker som at noen får merkelige meldinger med upassende innhold.

– Vi deler erfaringer, det er lurt å spille på andre. Det er blitt lett å nå folk i dag på sosiale medier. Det er på godt og vondt, mener Haga.

Mari Eide på rekrutteringslandslaget sier at hun begynte å sjekke bildene på mobilen med en gang Nora-saken kom ut. Det hun synes er verst hvis det skulle skje henne selv, er hvis bilder av venner og kjente, og ikke minst av babyer til venninner, skulle komme på avveie.

Selv har hun opplevd bilder på sosiale medier hun ikke har likt er blitt delt:

– Det er ikke morsomt å få klint bilde ut over Twitter, slik jeg opplevde sist vinter. Jeg hadde blitt nummer åtte på verdenscupen i Davos. Jeg visste ikke at langrennsdressene var så gjennomsiktig.