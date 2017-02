Northug avskriver seg selv fra VM-stafetten

Petter Northug viste fremgang under fredagens sprint, men lørdagens 30 kilometer fellesstart med skibytte ble et nytt tilbakeslag.

Martin Johnsrud Sundby vant, mens Northug ikke var i nærheten av toppen.

Senere lørdag tar landslagsledelsen ut VM-troppen.

Som regjerende mester har Northug friplass på sprinten og femmila i VM i Lahti. Han har imidlertid ingen garanti for å få gå de øvrige distansene.

– Trodde jeg skulle få mer juling

Etter rennet var det en ydmyk Northug som snakket med NRK.

– Jeg ligger bedre an enn jeg trodde. Jeg trodde jeg skulle få mer juling disse to dagene. Det kjennes greit, sa Northug.

Northug har vært Norges faste ankermann på mesterskapsstafetter siden han slo gjennom for rundt ti år siden. Etter lørdagens renn snakket Northug seg ut av stafett-laget.

Han mener at Finn-Hågen Krogh bør få gå ankeretappen.

– Jeg vil alltid gå, men nå er jeg reserve og Finn-Hågen er den som har levert to ganger på ankeretappen i verdenscupen. Han gjør det samme jeg ville gjort, og da er det riktig at han er førstevalget nå, sa Northug til NRK.

– Men det blir vel en kamp med deg om ankeretappen? spurte NRKs reporter.

– Jeg tror ikke det. Jeg tror at hvis Finn er i form, føles det som at han skal få lov til å gå. Jeg har vært i samme posisjon. Selv om de er unge, skal vi la de beste gå, sa Northug.

Gir ikke opp VM-formen

Han mener det vil bli kamp om de to klassiske etappene, men at han ikke er en del av den. Han sa også at han tror at Sundby vil gå tredjeetappen.

Northug bedyrer imidlertid at han ikke gir opp å nå VM-formen.

Northug var 3 minutter og fire sekunder bak Sundby i mål i lørdagens renn. Hele 22 løpere var raskere.

NRK-ekspert Fredrik Aukland stiller seg likevel positiv til Northugs formutvikling.

– Jeg tolker Petter til å være mye bedre enn han var for bare to uker siden, sa han.

Hør Frode Grodås fortelle om Mesternes Mester, honning-produksjonen i hagen, Lagerbäck og nedturen med Høgmo: