Northug endrer planen på ny: Utsetter avreisen til Beitostølen

BEITOSTØLEN: Planen var at Petter Northug skulle ankomme Beitostølen tirsdag. Dette ble utsatt til i dag. Nå er det klart at 31-åringen har utsatt avreisen på ny - til torsdag - dagen før første distanse på Beitostølen.

- Manglet sprut i beina

Dette bekrefter hans manager Are Sørum Langås til Adresseavisen.

– Petter har ikke noe oppmøtetidspunkt på Beitostølen, sier trener Stig Rune Kveen, som avviser at det ligger noe dramatikk bak valget.

Den opprinnelige planen var at Northug skulle gå den svenske sesongåpningen sist lørdag. Noen timer før konkurransen ble det klart at Strindheim-løperen endret planen og droppet løpet. Lagkamerat Chris Jespersen forklarte beslutningen med at Northug manglet sprut i beina.

Nå er det altså nye endringer i opplegget for det siste tiårets største skistjerne.

- Har endret en plan

Kveen avkrefter at Northug nå har tunge bein.

– Det var veldig klokt av ham å stå over på lørdag. Han hadde hviledag lørdag, har trent etter det og er muskulært bra, sier treneren til Adresseavisen.

Kveen sier at Northug er påmeldt til tre distanser i helga og at planen er at han skal stille på startstreken i to av dem.

- Petter bør, hvis han skal gå i OL, gå fort her. Det er ingen hemmelighet. Mine tanker rundt at Northug ikke stilte til start i Bruksvallarna er at han har endret på en plan, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland til Adresseavisen.

- Det å gå ett renn før et viktig renn, som en gjennomkjøring, er en veldig anerkjent og fin metode. Teoretisk hadde det vært en ideell oppkjøring, forklarer Aukland.

- Ligger på en grense

Langrennsekspertens analyse rundt Northugs situasjon er slik:

- Dette blir ren spekulering, men det at han valgte å stå over betyr at han sannsynligvis ligger på en grense av hva han tåler. Jeg er veldig spent på om han leverer. Det er det store spenningsmomentet her oppe.

Fredag er det 15 kilometer klassisk på Beitostølen. Den nasjonale åpningen fortsetter med klassisk sprint lørdag og 15 kilometer fristil søndag.

Aldri har sesongåpningen vært så viktig som nå for Northug. Han må overbevise på Beitostølen for å komme med i neste helgs tropp til verdenscupåpningen i Kuusamo.

- Dersom han har tunge bein og ikke stiller til start, tenker jeg umiddelbart at sannsynligheten av at han stiller til start i OL blir betydelig mindre, sier Aukland.

Frykten er at Northug skal ha gått på en lignende smell som i fjor. For tøff trening i etterkant av det siste høydeoppholdet før sesongstart ødela for skistjernen da.

– Man vet aldri

Trener Stig Rune Kveen svarte slik i etterkant av 15-kilometeren i Bruksvallarna i helga:

- Kan det være overtrening også nå?

- Det orker jeg ikke å spekulere i. Man vet aldri i denne bransjen. Dette er ikke maskiner som skal på EU-kontroll. Det er menneskekropper som har en dagsform som både går opp og ned.