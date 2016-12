Northug går ikke Tour de Ski: - Skal bruke dette som ekstra motivasjon

– Vi synes selvsagt det er beklagelig og uvant at vi nå reiser uten Petter til Tour de Ski i mellomjulen, men vi håper han restituerer godt hjemme fram mot VM i Lahti i februar, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Northug erstattes av Sjur Røthe.

– Jeg ergrer meg over at jeg ikke får delta i Tour de Ski, men bruker situasjonen som har oppstått som en ekstra motivasjon, sier Petter Northug.

Ferskt intervju med treneren: - Umulig å si når Northug er tilbake

– Petter er nå i lett trening, men touren kommer for tidlig. Vi håper og tror at han innen kort tid vil være tilbake i normal trening, sier trener Stig Rune Kveen.

Nå er målet å rekke VM i Lahti.

- Fokuset blir nå forsiktig opptrening for deretter å legge et godt fundament for VM, sier Kveen.

- Jeg ser nå fremover mot det som uansett er sesongens hovedmål, nemlig VM i Lahti, fastslår Northug.

Var i troppen

Det har den siste tiden vært knyttet usikkerhet til om Northug vil stille til start i Tour de Ski.

Han ble tirsdag tatt ut i troppen, men måtte bruke noen ekstra dager på å finne ut av om han er i stand til å delta i kraftprøven.

30-åringen er fortsatt ikke i gang med normal trening etter smellen han pådro seg i forbindelse med det siste høydeoppholdet i november.

Etter uttaket på Ullevaal uttrykte landslagssjef Vidar Løfshus også bekymring med tanke på om Northug ville rekke å være i slag til VM i Lahti.

– Petter har en solid base over mange år, men det er klart at han har mistet fjorten dager med grunntrening. Det er det som bekymrer meg mest. Om han mister Tour de Ski, så går jo det bra, men han bør begynne å komme i gang med tanke på VM. Han hadde jo en dårlig periode etter Beitostølen også, så da er det snart gått en måned, sa han til Adresseavisen.

– Rekordmange dager i høyden

Også Tomas Northug og Lars Ove Aunli har fått en smell i etterkant av det siste høydeoppholdet. Begge to er en del av Northug-teamet.

– De har vel blitt litt ivrige. De har vel vært i veldig god form og treningen i høst har fungert veldig bra. Det er flere som har mistet hodet i høyden før, men kanskje er det litt overraskende at Petter gjør det, sa Løfshus tirsdag.

Northug har oppholdt seg rekordmange dager i høyden dette året.

Løfshus tror også det kan være en årsak til det som har skjedd. Samtidig tror landslagssjefen at nettopp det å pushe grenser er noe av det som motiverer Northug.

– Ja, det tror jeg. Nå har han jo vært mer i høyden enn noensinne, og det kan jo hende at også det er blitt for stor belastning. Men det blir bare spekulasjoner, sa Løfshus tirsdag.

Tomas Northug er i gang igjen med trening.

– Jeg tror jeg er på bedringens vei. Jeg er inne i min tredje uke med trening og føler at det begynner å løsne igjen, sa lillebror Northug til Adresseavisen tidligere torsdag.

Petter Northug har gått alle Tour de Ski siden oppstarten i 2006/07-sesonge. Det er blitt tre andreplasser og to tredjeplasser sammenlagt. Han står også som vinner i 2015, men det var først etter at Martin Johnsrud Sundby i år ble fratatt seieren som en konsekvens av astmasaken.

Tour de Ski varer mellom 31. desember og 8. januar.

Tour de Ski-troppen Dette er herrelaget som reiser til Tour de Ski: Martin Johnsrud Sundby Finn-Hågen Krogh Didrik Tønseth Niklas Dyrhaug Emil Iversen Hans Christer Holund Sjur Røthe Simen Hegstad Krüger Disse kvinnene reiser til Tour de Ski: Heidi Weng Ingvild Flugstad Østberg Maiken Caspersen Falla Ragnhild Haga Kari Øyre Slind Lotta Udnes Weng Katrine Harsem Silje Øyre Slind

