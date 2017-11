Oppfordrer flere kvinner til å gjøre dette: – Mennene våre er misunnelige

BEITOSTØLEN: Det mener talskvinnen for Trommetrollan. Tove Nymo og hennes «lagvenninner» høres godt når de ankommer stadion på Beitostølen. Hva er dette?

17 kvinner med trommer og andre musikkinstrumenter av ymse slag liver opp på stadion der eliten i langrenn og kombinert kjemper om å komme på pallen.

Trommetrollan fra Bodø er allerede på pallen, mener Nymo. For denne gjengen vinner tilhengere overalt hvor de kommer, enten det er på hjemmebane eller i utlandet.

Og det forekommer aldri at det er en ren kvinnegruppe som har tatt mål av seg til å bidra til liv og røre på slike store arrangementer. Bortsett fra da Trommetrollan for få år siden fant ut at de ville by på seg selv.

Høres og sees godt

De kommer til full musikk inn på stadion om morgenen, og ingen må la seg lure.

– De som ser oss før de hører oss, tror ikke vi kan spille, forteller Nymo. Det er helt feil.

For i denne gruppen er det kvinner som vanligvis spiller i en trommeorkester, og andre som er medlemmer av sangkor. Sånn blir det herlig musikk av.

Vil til neste ski-VM

Nymo hadde ideen. Hun var publikummer under ski-VM i Val di Fiemme i 2013. Der ble hun veldig inspirert av folkelivet og stemningen. Dermed dro hun hjem og startet et trommekorps med 50 kvinner.

– Jeg inviterte kun de kvinnene som har godt humør og som ikke tar seg selv så høytidelig, opplyser hun.

Ut av dette korpset ble Trommetrollan dannet. Det er 19 kvinner som totalt er med der, to er hjemme denne gangen, og som lederen sier:

– Noen av dem er litt forsiktige, men de kommer ut når vi er på tur.

Ut på tur, aldri sur

Reisene er blitt mange: Falun, Holmenkollen, Hochfilzen i Østerrike og nå Beitostølen. Allerede i januar går ferden til Ruhpolding. Langrenn og skiskyting er arrangementene som er valgt hittil, og målet, hvis Nymo får det som hun vil, er at Trommetrollan er på plass under ski-VM i Seefeld i 2019.

Her snakker vi «girl power»

Aldersgruppen er fra 39 til 56 år.

– Dette er girl power, mener 55-åringen som vanligvis jobber i et vikar- og bemanningsbyrå. Hun spiller også trommer, men ikke på Beitostølen.

– Nei, siden jeg er leder, må jeg gå med denne, sier hun og viser oss en lang stav full av nordlandskorker.

– Det er en lurk, påpeker hun.

Noen av de andre spiller på vaskebrett og tamburin.

– Kvinner burde gjøre dette langt oftere

Det å være godt voksen dame og leke seg litt, er sunt.

– Vi får så mye energi. Vi er jammen ikke noen 20-åringer, og det er ikke mye sex appeal her, sier hun og tar tak i det grå, tykke skjørtet. Hun fortsetter:

– Men vi sprer glede, og det er vel så viktig.

Nymo mener at kvinner ikke alltid må tenke på hvordan de ser ut til enhver tid. Det er stressende. Derfor er det så avslappende å være i denne gjengen.

– Mange av mennene våre er veldig misunnelige, men på en positiv måte. De stiller opp for oss og hjelper til når det er nødvendig. De skulle sikkert ønske at de kunne være med.

Kommentarene er mange enten det er i VM, et verdenscuprenn eller en nasjonal konkurranse. Folk er hyggelige.

«Så tøffe dere er», hører de ofte. Selv synes Trommetrollan at det er utrolig morsomt å kunne gjøre noe som ikke er A4.

