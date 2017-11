Petter Northug kommer ikke til Beitostølen

Petter Northug var fast bestemt på å vise seg frem på Beitostølen, men trener Stig Rune Kveen sier nå at han ikke kommer i helgen. Han sliter med sykdom, og kan ikke delta.

– Vi holder Petter hjemme i Trøndelag hele helgen, så han kommer dessverre ikke til Beitostølen. Han sliter med en lett forkjølelse og en snørrete nese, så vi er enige med legen om å være tålmodig, sier Kveen til NRK.

Northug kjente antydninger til sykdommen på tirsdag, og valgte å bli hjemme i oppkjøringen på Beitostølen. Først ble avreisen utsatt til onsdag, så til torsdag, og fredag ble hele turen sørover avlyst.

Kveen sier at Northug selv sier at resten av kroppen fungerer bra, men området fra nesen og oppover er problemet.

Dessverre ble det ikke noe tur til Beitostølen i år. Han hadde et stort ønske om å gå her, for han trives veldig bra her. Han ønsker å vise frem, men ikke noe vi kan gjøre noe med. Han gir formen karakter fire av fem, sier Kveen til NRK.

Landslagstrener Tor Arne Hetland skal etter helgen ta ut laget til verdenscupåpningen i Ruka, men vil ikke si noe om Northug mistet muligheten til å få være med. Vidar Løfshus har tidligere sagt at verdenscupåpningen henger i en tynn tråd for trønderen.

– Han trenger litt tid hjemme for å bli frisk. Vi tar ut laget klokken 12 på mandag, og da får dere vite om han er med. Han har trent godt, og vi vet godt hva han kan gjøre om han er frisk, sier Hetland til NRK.