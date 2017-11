«Pølsa» om John Arne Riise: – Aldri har en langrennsløper i så dårlig form fått så mye utstyr

Den tidligere proffen debuterte på snø på Beitostølen torsdag, og ble «starstruck» da han så Marit Bjørgen og de andre stjernene.

Og likevel – han er tatt opp i langløpslaget Team BN Bank, og skal debutere i Livigno om to uker. I Ski Classic. Før det må han ha gått ned fem-seks kilo.

På laget går blant andre Øystein «Pølsa» Pettersen som er kaptein, eller daglig gleder, som han kaller seg selv. Mer om det senere.

Kvintett av ulik kvalitet

Riise sitter i treningstøy ved lunsjbordet i en leilighet på Beitostølen. Pettersen mener at han ser ut som om han er ansatt i veivesenet. Tonen på laget er noe alle trives med.

Pettersen, Riise, Simen Østensen, Morten Eide Pettersen og komiker Nils-Ingar Aadne utgjør dette langløpslaget, der tre av dem er i stand til å vinne verdenscuprenn.

Riise er ikke der.

Har fått en tøff start

– Alt har vært nytt og langøktene det tyngste. De har vært lengre enn jeg noen gang har opplevd, sier ålesunderen, som har 110 landskamper, flest i norsk fotball.

Nå har han siden i sommer vært på et lag med enere, og det har vært mange hindre å forsere.

– Rulleski hadde jeg aldri hadde gått på. Det var utrolig vanskelig, men jeg liker å prøve nye ting. I dag har jeg gått på ski på snø for første gang siden jeg var 16 år. Det var tryggere, lettere og mer komfortabelt, sier Riise.

Elsker å ha selvironi

Han kjente at det ikke var så lett å entre arenaen, der verdens beste skiløpere er målestokken.

– Jeg gikk på stadion og prøvde å skjule meg. Jeg er så mye dårligere enn andre, men man må ha selvironi, og ikke være redd for å drite seg ut. For meg er dette en test, sier mannen som påstår at han elsker langrenn og ser alt på TV.

– Kona mi er lei av å se meg sitte i sofaen og se på nasjonalsporten i helgene, ler han.

Har vært fan av langrenn i alle år

Riise forteller at han alltid har vært en stor fan av måten langrennsløpere trener på. Og selv om nivåer er milevidt fra hverandre, ser han en viss likhet med Petter Northug.

– Vi er annerledes og store i kjeften.

Han ble overrasket da han fikk en forespørsel om møte fra Øystein Pettersen, og ikke ante hva det betydde.

– Jeg hadde tidligere sett at Nilsi var med og tenkte at det måtte være kult å være med, men sa det ikke til noen.

Her melder Øystein Pettersen seg, som foreløpig har ordnet med oppvaskmaskinen og satt på kaffe:

– Jeg visste at John Arne var interessert i langrenn. Bakgrunnen for prosjektet er den evinnelige debatten om fotballspillere, om de trener, om det er toppidrett eller ikke. Da tenkte jeg: OK, greit. Vi sjekker.

«Pølsa» skjønte at han måtte lete etter en fotballspiller som har tid, som er gal nok og tør å prøve. Og ikke minst en som var kjent for å trene mye. Valget falt på Riise som umiddelbart takket ja.

– Men er ikke dette kun et PR-jippo?

– Vi har nok kommersiell sans til å skjønne at det bidrar til oppmerksomhet, men jeg tror det er bra for langløpssporten. Men for vår egen del er jeg oppriktig interessert i å komme under huden på hvem John Arne er utover at han mener mye om mangt. Hvordan jobbet han for å nå de målene han gjorde? Det er ikke på grunn av flaks eller på grunn av blogging at han har spilt åtte år på Liverpool, vunnet Champions League, eller spilt med Totti.

– Har du sett fremgang i den tiden han har tilhørt laget?

– Ærlig? Nei!

Pettersen bryter ut i latter, før han fortsetter:

– Men det er herlig. Vi har med en langrennsløper som ikke aner hva han går i møte. Det har aldri vært en langrennsløper i så dårlig form som har fått så mye utstyr. Men jeg har likevel tro på at han vil ha fremgang i vinter.

Petersen forteller at boklansering og 71 grader Nord hittil har tatt mye av tiden til Riise, og derfor har fremgangen som løper uteblitt.

Riise er en plussfaktor

Morten Eide Pedersen, som kom på pallen på 15 km skøyting på Beitostølen i fjor, og tidligere landslagsløper Simen Østensen, synes det er stas å få en nykommeren på laget.

– Jeg har selv ambisjoner om å slåss om seier i de fleste løpene og jeg liker løp som er litt krevende i form av bakker, som Marcialonga og Birken. Med Riise på laget får vi et morsomt innslag. Han har vært med og opplevd ting ingen andre i Norge er i nærheten av. Vi synes det er gjevt å gå Marcialonga, men han har spilt CL-finale og har mye ballast.

Eide Pedersen, som lå høyt oppe i langløpscupen i fjor, tror at laget vil gjøre seg bemerket på flere områder.

– Vi har en X-faktor i Riise. Han gir oss ekstra motivasjon, som er en viktig prestasjonsfaktor. Det betyr mye å ha det gøy på tur.