Sportssjefen ropte, men Uhrenholdt Jacobsen trodde han bløffet

LAHTI: Hun hadde hatt et lite håp om at det skulle være dagen. Men det var et lite håp. Derfor var det ikke slik at Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde forventet at det skulle stå om medaljer da hun var halvveis i 10-kilometeren.

Ville ikke tro det

Hun gikk ut tidlig med startnummer 30 og hadde få av de virkelige medaljekandidatene foran seg i løypa. Derfor kom det som et lite sjokk da hun to kilometer fra mål ble sekundert av sportssjef Vidar Løfshus.

Han ropte til henne at det sto om medalje. Det ville ikke Oslo-jenta helt tro.

– Jeg trodde egentlig at han tullet. Kvelden før hadde jeg overhørt at de hadde snakket om sekunderingen og hadde sagt at de overdrev litt på sekunderingspostene for å få oss til å gi litt ekstra, fortalte en lykkelig bronsevinner.

Derfor tok hun ikke den sekunderingen så veldig seriøst.

– Jeg tenkte at: Ja, ja jeg går om medalje, men det kan jo være 10 stykker som har muligheten. Men jeg gikk jo alt jeg kunne og det var en slik dag da man bare kan pøse på.

Første gang på pallen

Uhrenholdt Jacobsen gikk inn til sin første pallplass for sesongen. Hun har hatt en trøblete periode og hadde lenge ment at det kom til å bli vanskelig å komme tilbake. Da hun ble tatt ut til VM anså hun seg fra å være en grei reserve.

På den siste mediedagen før VM på Sjusjøen var hun langt fra sikker på at hun fikk gå med startnummer i Lahti.

Bronse bedre enn 10 år gammelt gull

Derfor smakte bronsemedaljen bak Charlotte Kalla (sølv) og Marit Bjørgen (gull) helt spesielt.

– Dette var en medalje som jeg nesten er mer glad for enn gullet i Sapporo. Det ligger så mye mer bak dette, sa hun da norske medier presset seg frem for å få kommentarer til løpet.

Hun fikk selvfølgelig også spørsmålet om hun nå kommer til å fortsette. Hun har fri fra medisinstudiene, men har tenkt å fullføre.

– Vi får se til våren. Nei, jeg vil ikke svare på det.

Dermed er det ikke hundre prosent sikkert at den nest mest erfarne langrennsløperen i Norge blir med til OL i Pyeongchang.

