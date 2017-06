Spurtkonge synes John Arne Riise ser feit ut: - Han blir ikke å holde følge en kilometer

For tre dager siden kom nyheten om at tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise blir en del av langløpslaget Team BN Bank kommende sesong. Det ble til etter at Team BN Bank-løper Øystein «Pølsa» Pettersen inviterte Riise med på laget.

– Nå skal jeg ut og gjøre ting jeg ikke har gjort før. Starte med blanke ark. Det var en utfordring jeg ikke kunne si nei til, sa Riise til VG.

Team Santander-løper Andreas Nygaard er en stor profil i langløpssirkuset. Den tromsøbosatte skiløperen vant spurttrøya forrige sesong og endte på 3. plass sammenlagt. Han gikk også til topps i verdens lengste skirenn i april.

– Jeg syntes det er kult av John-Arne å satse på dette. Han er en legende i fotball og en fargeklatt som person. Jeg tror dette er bra for alle parter, og det gjør at det bare blir enda mer show rundt langløp, sier Nygaard til iTromsø.

– Ser tung ut

Han har dog ikke helt troen på at Riise blir å gjøre braksuksess med ski på beina.

– Av de bildene jeg har sett av han i det siste, syntes jeg han ser tung ut. Jeg tror han skal få kjørt seg, sier Nygaard med et stort smil.

– Tror du han kan holde følge i det hele tatt?

– Han kan trene så mye han vil til det hele starter, men han blir ikke å ha nubbsjans. Jeg tror ikke han blir å holde følge i en kilometer en gang.

På Twitter tar Riise kritikken med godt humør, og svarer på dene måten:

– Jeg kan garantere at jeg ikke blir å holde følge 10 meter engang. Om jeg er tung? Gjett om! Derfor ligger jeg i hardtrening, skriver Riise.

Veddemål

Pettersen og Riise har også satt opp mange veddemål for kommende sesong. Et av veddemålene er at Riise ikke kan bruke 50 prosent lengre tid enn lagkameratene på å komme seg i mål i ett renn i vinter. Med andre ord: Hvis Pettersen går i mål på fire timer, må Riise klare det på under seks timer.

Etter noen sekunder med betekningstid, mener Nygaard at den tidligere Liverpool-spilleren kan klare dette.

– I Vasaloppet på 90 kilometer bør det absolutt være mulig. Der tror jeg han har muligheter, sier 26-åringen.

Hvis Riise taper må han tatovere «Fotball er ikke toppidrett».

– Er fotball toppidrett, Andreas?

– Hehe, jeg tror nok vi kan alle være enig om at nivået i fotball er høyere enn det noensinne vil bli i langrenn.

Skal gå rulleskiløp

Snart skal Nygaard gå første av totalt fire rulleskiløp i en rulleski cup. Første er på 80 kilometer og går fra Kragerø til Gautefalls fjell.

– Det er det lengste rulleskiløpet i denne cupen og er det nærmeste man kommer et langløp, sier burfjordingen.

Neste sesong har han en klar målsetting: Å vinne Vasaloppet. Han endte på 2. plass forrige sesong etter et vanvittig spurtdrama.

Han har også signert ny kontrakt med langløpslaget Team Santander.

– Den er potensielt bedre enn den forrige. Mye er veldig prestasjonsbasert, forteller Nygaard.