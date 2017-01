Sundby gir opp Touren: - Det er dritkjipt

TOBLACH: Målet var å knipe inn sekunder på ledende Sergej Ustjugov i sammendraget. Men i stedet tapte Røa-løperen 36 sekunder til den ustoppelige russeren som nå har vunnet fem strake Tour-etapper.

Det har ingen klart tidligere i Tour de Skis 11-årige historie.

Nå skal det svært mye til for å ta fra Ustjugov seieren sammenlagt. Før de to siste etappene i Val di Fiemme skiller det ett minutt og 34 sekunder ned til Sundby.

– Jeg har ikke formen inne til å gjøre de rå løpene. Jeg er seig fra start, beina er tunge, jeg har ikke noe å gå med. Sekundene fløy. Jeg har ingen bedre forklaring enn at jeg for øyeblikket ikke er bedre. det er dritkjipt. Men det er realt også. Jeg kan ikke skylde på noe annet enn at jeg ikke er bedre for øyeblikket, sa Johnsrud Sundby da han møtte de skrivende mediene i intervjusonen i Toblach.

– Avgjorde Ustjugov Tour de Ski?

– Ja, det tror jeg. Nå er jeg nesten blitt så defensiv at jeg må begynne å se meg bakover i stedet for fremover. Hvis kroppen skal fortsette på dette viset blir det seigt fremover. Men han gjør fantastiske løp gang på fang her. Ett og et halvt miutt er ikke mulig å ta igjen her.

Se resultatlisten fra 10 km fri teknikk 1) Sergej Justjugov, Russland 21.47,9, 2) Maurice Manificat, Frankrike 0.00,4 min. bak, 3) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.16,6, 4) Matti Heikkinen, Finland 0.17,3, 5) Marcus Hellner, Sverige 0.25,8, 6) Didrik Tønseth, Norge 0.27,2, 7) Dario Cologna, Sveits 0.27,9, 8) Clement Parisse, Frankrike 0.29,6, 9) Francesco De Fabiani, Italia 0.29,8, 10) Jean-Marc Gaillard, Frankrike 0.31,9. Øvrige norske: 14) Martin Johnsrud Sundby 0.36,9, 15) Hans Christer Holund 0.37,8, 21) Niklas Dyrhaug 0.44,3, 27) Sjur Røthe 1.00,5. Sammenlagt Tour de Ski (5 av 7 etapper): 1) Justjugov 2.13.51,0, 2) Sundby 1.34,1, 3) Cologna 2.07,5, 4) Alex Harvey, Canada 2.08,0, 5) Manificat 2.14,5, 6) Heikkinen 2.32,3, 7) Krüger 2.34,0, 8) Hellner 2.43,4, 9) Tønseth 2.44,8, 10) Gaillard 4.23,1. Øvrige norske: 13) Holund 4.27,6, 14) Dyrhaug 4.34,3, 16) Røthe 4.52,5.

– Har du gitt opp?

– Nå må jeg bare fokusere på å få morgendagen til å bli bedre enn i dag. Hvis jeg ikke gjør det, så blir dette seigt.

– Hva blir taktikken?

– Det blir nok litt mer avventende. Jeg kan ikke anta at kroppen er bra. Jeg må føle meg frem, ta løpet litt som det kommer. Jeg tror det blir måten å gjøre det på nå. jeg må kjenne litt på hvordan kroppen spiller.

– Er det fordi VM er i fokus eller er det fordi du ikke er i bedre slag?

– Både og. Jeg har ikke lagt opp til min hvasseste form til denne touren. Likevel forventer jeg å prestere bedre enn dette, for dette var fryktelig dårlig. Jeg skal være topp 6–7 uansett om jeg har en god eller dårlig dag.

Johnsrud Sundby har hele sesongen vært klar på at VM er det store fokuset i vinter. Han har aldri vunnet et individuelt mesterskapsgull. Tidligere OL og VM har vært preget av enten sykdom, uhell eller resultater som har gått «stang ut».

– Jeg har hatt en litt annen sesongoppkjøring med tre ukers sykdom, jeg har hanglet litt ved inngangen på det nye året. Jeg har kanskje ikke det grunnlaget som trengs.

– Hva gjør dette med deg mentalt?

– I forhold til morgendagen blir jeg mer på hugget i forhold til at jeg kan være defensiv i starten, ikke nødvendigvis gå inn i det løpet med tanke om å avgjøre på 4 kilometer. Det er en annen situasjon enn jeg har sett for meg, men jeg skal takle det.

– Skaper dette utrygghet for det som skal komme videre i vinter?

– Nei, langt derifra. det er jeg veldig trygg på. I forhold til det resultatet vi skal oppsummere søndag er det annerledes.

Lyn-løper overrasket

Lyn-løperen Simen Hegstad Krüger (23) overrasket de fleste ved å bli nummer tre på 10-kilometeren i Toblach.

– Jeg visste at denne etappen var en av mine aller beste sjanser, og jeg har følt at kroppen har spilt bra på lag hele veien. Det er fortsatt krutt igjen i beina. Mne jeg er litt overrasket over at det skulle bli pallplass, sa han.

Nå er Lyn-gutten nummer syv i sammendraget i Tour de Ski, 2.34 minutter bak suverene Sergej Ustjugov.

Det skiller bare 25 sekunder opp til Dario Cologna på tredjeplass.

– Jeg hadde ikke regnet med det på forhånd. Jeg har bare prøvd å ta en etappe av gangen, men samtidig vet at jeg har gode renn foran meg i dagene som kommer. Jeg var på forhånd mest usikker på starten av touren, sier Lyn-løperen.