Svensk ekspert kritiserer Johaug og landslaget: - Det er bemerkelsesverdig

Under første dag i forhandlingen mellom Antidoping Norge og Therese Johaug kom det frem at Johaug aldri tok kurset «Ren utøver».

Skiledelsen ønsket at alle landslagsutøverne skulle ha gjennomført det tidlig i 2016, men Adresseavisen kunne i oktober fortelle at flere ikke hadde tatt det.

Programmet skal sørge for at alle utøverne har et minimum av antidoping-kunnskap.

SVTs ekspert Anders Blomquist er overrasket over at Johaug ikke hadde gjennomført det før hun fikk beskjeden om den positive dopingprøven. Han mener at både utøveren og landslagsledelsen har ansvar.

– Hun har et ansvar for at hun skal gå programmet, men jeg synes at forbundet skulle vært mer aktive når de ser at hun ikke har tatt det, sier han til SVT.

Han synes det er merkelig at et så profilert langrennsland som Norge ikke har vært mer påpasselig med å sørge for at utøverne har nok kunnskap.

– Det er bemerkelsesverdig at en nasjon med så høyt profilerte utøvere, og som har en tradisjon for å være kritiske mot andre i dopingspørsmål, ikke har sørget for at utdanningen er blitt gjennomført, sier han.

Det norske landslaget innrømmer rutinesvikt, og at de burde fulgt opp utøverne bedre.

– En ny versjon av «Ren utøver» ble lansert i juni 2015. Vi i langrennsledelsen erkjenner at vi ikke har vært flinke nok til å sørge for at alle utøverne har gjennomført den siste versjonen, sier Espen Bjervig, administrativ leder i NSF Langrenn.

Advokat Niels Kjær avslørte i går at Johaug hadde tatt programmet først etter dopingavsløringen.

Torsdag fortsetter forhandlingene på Ullevaal stadion. Først er det legen Fredrik Bendiksen som skal forklare seg.