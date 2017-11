Syk Northug legger kraftig press på Løfshus

BEITOSTØLEN: – Det (Kuusamo) henger i en veldig tynn tråd, sier landslagssjef Vidar Løfshus til Adresseavisen.

Det er tette bihuler som plager skistjernen. Det er nå høyst tvilsom om han rekker noen av de tre konkurransene under den nasjonale åpningen på Beitostølen, som starter fredag.

– Kroppslig har han følt seg veldig bra fra søndag. Han har trent bra, men begynte å kjenne på ei føling med tett nese tirsdag kveld, sier manager Are Sørum Langås til Adresseavisen.

– Han har tett oppfølging av lege Are Løseth, legger Langås til.

Tette bihuler

Nå er det uavklart når, og om han i det hele tatt, kommer til Beitostølen.

– Vi vurderer fra dag til dag. Fortsatt er han i Trondheim, sier Langås.

Trener Stig Rune Kveen dro til Beitostølen sammen med Northugs lagkamerat Chris Jespersen i går. Kveen medgir at han tviler sterkt på om Northug kommer til Beitostølen i dag, slik planen var.

- Det er usikkert om han kommer i det hele tatt, sier Kveen til Adresseavisen.

Åpningsrennet på Beitostølen er kanskje viktigere enn noen gang for Northug. Han er i utgangspunktet nødt til å prestere der for å komme med i den norske troppen til neste helgs verdenscupåpning i finske Kuusamo.

Planen var at 31-åringen skulle debutere i svenske Bruksvallarna forrige helg. Northug droppet konkurransen og reiste hjem til Trondheim kort tid før start. Etter det har spekulasjonene rundt skiløperens form blusset kraftig opp.

Vil til Kuusamo

Både manageren og treneren sier at Northug, uansett om han får gå skirenn i helga, ønsker å delta i Kuusamo. Dermed legger han sterkt press på landslagsledelsen.

- Selv om landslagsledelsen vil at han skal vise seg frem i helga, så må situasjonen være annerledes når man er syk, mener Langås.

- Da har han ikke mulighet til å vise seg frem. Vi håper landslagsledelsen kan bidra til at Petter får komme i gang med sesongen så tidlig som mulig, legger han til.

- Stor dilemma

Langås slår fast:

- Petter vil til Kuusamo uansett om han går i helga eller ikke.

Trener Stig Rune Kveen skjønner at Northug nå lager et stort dilemma for landslagssjef Vidar Løfshus. Northug går inn som landslagsløper kommende mandag etter å ha stått utenfor i sesongoppkjøringen.

- Vi forventer at han blir behandlet som en landslagsløper. Jeg vet at Petter gleder seg til Kuusamo og at minitouren der er noe som han er trigget av. Vi håper det er mulig å ta ut laget på skjønn, sier Kveen.

Vidar Løfshus forteller til Adresseavisen at han pratet med Kveen ved midnatt i går.

– Jeg håpet å få en litt annen beskjed enn dette. Dette er bare veldig synd. Han hadde lyst til å komme i gang med å gå skirenn.

Norgescup på Gålå

Northug-leirens bønn om at skistjernen må få en plass i troppen til Kuusamo blir møtt slik av Løfshus:

– Det henger i en veldig tynn tråd. Avtalen var at Petter skulle få gå skirenn her på Beitostølen.

Dermed kan det se ut til at konkurransene på Lillehammer i starten av desember blir Northugs premiere i verdenscupen denne sesongen.

– Til troppen i Lillehammer er han bankers. Forhåpentlig kommer han i gang under Statoil Cup (Norgescup) på Gålå neste helg, sier Løfshus til Adresseavisen.