Tilskuere hånet Norge med dopingmelding under Tour de Ski

VAL DI FIEMME/OSLO: Det var et mørkt halvår i norsk langrenn da to dopingsaker ble kjent på kort tid. Det har tydeligvis også tilskuerne fått med seg.

På Tour de Skis nest siste etappe lørdag, sto det to personer ute i løypen med en stor plakat der det sto «Mindre ventoline = færre mestere. Wada, våkne!».

Det ble fanget opp av tv-kameraene. Det var Expressen som først omtalte saken, senere har også VG omtalt dette.

Dagens vinner i Val di Fiemme, Martin Johnsrud Sundby, fikk spørsmål fra den norske pressen om dette etter pressekonferansen.

– Ikke pent

Han ofret ikke plakaten mange tanker og mener man skulle se godt etter om man skulle få den med seg.

– Det tenker jeg ingen verdens ting om. Det er sjelden jeg får så god mottagelse som her i Italia så det tenker jeg veldig lite på, sier Sundby.

– Det er kunnskapsløst. De kjenner ikke idretten. Det er mange nasjoner og mange utøvere som bruker medisiner, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

Sammenlagtleder Sergej Ustjugov reagerte slik:

– Det er ikke pent. Dette er ikke bra, slik må ikke tilskuerne gjøre, sier Ustjugov til VG.

Det er ikke første gang at tilskuerne uttrykker misnøye med Norge. Under verdenscupåpningen i Ruka i slutten av november var det hengt opp et skilt på skistadion, ikke langt unna den norske smørebussen. Der sto det «DDR Norway Ski Team = Doping Team».

I kjølvannet av at Martin Johnsrud Sundbys sak ble kjent i fjor sommer, har det vært stort fokus på det norske landslagets bruk av astmamedisin. I høst testet også Therese Johaug positivt for stoffet clostebol, som hun skal ha fått i seg gjennom en leppesalve.