Petter Northug uenig med broren: – Han burde tatt ett år til

BISLETT: Tomas Northug (27) legger opp. Det bekreftet langrennsløperen lørdag, i sammenheng med at han deltok i Holmenkollstafetten.

– Jeg har tenkt på det i et par måneder. Det ender opp med at jeg gir meg som langrennsløper. Det er vemodig, for dette har vært livet mitt, sier Tomas Northug til Aftenposten.

– Noen ganger må man ta et valg. Jeg kommer sikkert til å ta tøffere valg senere i livet, fortsetter han.

Uenig Petter Northug

Storebror Petter Northug er uenig i avgjørelsen.

– Jeg synes han burde tatt et år til. Jeg synes han er ung ennå. Ting kan skje fort i toppidrett. Når du først legger opp som langrennsløper, er det ikke noe vei tilbake. Jeg har respekt for valget hans uansett.

– Prøvde du å overtale ham?

– Hvis hodet ikke vil, er det ikke noe vits å prate. Enten vil du, eller så vil du ikke. Du må ha den indre drivkraften.

Stilte seg ultimatum

Mellomstebror Northug tok sin første – og eneste – verdenscupseier i Otepää i Estland i 2015. Der vant han klassisksprinten med et skikkelig Northug-rykk på oppløpet, foran finske Toni Ketelä og Ola Vigen Hattestad.

I VM samme år kom han til finalen og viste god form, men i selve finalen fikk han det tøft, stivnet og endte sist. Storebror Petter vant som kjent gull på den distansen.

Senere har imidlertid mosbyggen slitt med formen. Før forrige sesong, stilte han seg selv et ultimatum.

– Jeg sa til meg selv i fjor: Hvis jeg ikke leverer på direkten, blir det ikke noe mer. Samtidig er dette en OL-sesong, så det var et vanskelig valg.

– Så du tar konsekvensen av det du sa forrige sesong?

– Det er klart det er tungt å på på det tredje året, når du ikke har oppnådd det du ville. I fjor var jeg veldig mye syk, og mistet plassen på landslaget. Jeg var nærme å legge opp da. Så fikk jeg muligheten til å bli med på Petters lag. Da sa jeg til meg selv, at hvis jeg ikke leverer på direkten, er det slutt. Jeg føler jeg har litt stang ut, men sånn er sporten

– Det er trist at han gir seg

Stig Rune Kveen, som er trener for både Tomas og Petter Northug, har forståelse for avgjørelsen til mellomstebror Northug.

– Det er trist at han gir seg, men det er hodet som bestemmer. Du må være 100 prosent motivert. Tomas har kommet frem til at nok er nok. Jeg har full respekt for den avgjørelsen, sier Kveen.