For første gang i Touren mener ekspert at Sundby ikke er sammenlagtsfavoritt

OBERSTDORF: Russiske Sergej Ustjugov fortsetter å herje i Tour de Ski. Onsdag tok han sin fjerde seier – av fire mulige. Han startet 29 sekunder foran Martin Johnsrud Sundby, og i mål var han hele 37 sekunder foran. I tillegg får vinneren fem bonussekunder mer enn nummer to, så han leder med 42 sekunder i sammendraget.

Etter halvgått etappe hadde nordmannen tatt igjen nesten halvparten av avstanden de to startet med, men så begynte Ustjugov å dra fra igjen. Den siste tredjedelen av den 15 kilometer lange etappen var russeren overlegen, og dro fra nordmannen for hver kilometer.

Sundby kom aldri ordentlig på skuddhold, og kunne ikke overta ledertrøyen fra den russiske kjempen.

– Jeg kjente meg pigg i starten av løpet. Jeg syntes jeg gjorde det OK de første rundene og tok inn noen sekunder. Men så smalt det. Om det er på grunn av de foregående løpene eller ikke, vet jeg ikke. Men Ustjugov timet løpet sitt perfekt. Da ble det noen sekunder i sekken. Det hadde jeg ikke sett for meg. Jeg hadde håpet å ta inn noe i dag, sa Martin Johnsrud Sundby til Aftenposten.

32-åringen har aldri fått taket på Oberstdorf. Heller ikke onsdag.

– Jeg finner ikke helt ut av samarbeidet med Oberstdorf. Det er sjelden jeg gjør gode løp her. Vi får komme oss over til Italia og håpe at det går bedre der.

– Ustjugov er favoritt

NRK-kommentator Torgeir Bjørn mener nå at Martin Johnsrud Sundby før første gang i etapperennet ikke er favoritt til å ta seieren.

– Om han har sittet i boksen i fire løp og ikke ser det før nå er det litt overraskende. Jeg er nok veldig enig med Torgeir der, svarte Martin Johnsrud Sundby på den påstanden.

Til Aftenposten sa Johnsud Sundby:

– Jeg er avhengig av å gå tre sinsnsykt gode renn. Hvis jeg ikke gjør det, vinner jeg ikke denne utgaven av Touren. Da er det jo innmari greit: Enten så gjør jeg det, eller så vinner jeg ikke.

NRKs ekspert Fredrik Aukland lovpriser russeren etter dagens jaktstart.

– Jeg er mektig imponert av det Ustjugov gjør. Han går ut i front i snøvær, dispionérer løpet perfekt og øker på den siste runden. Dette er nok ikke slik Martin Johnsrud Sundby tenkte at det skulle gå, sier Aukland til NRK.

Canadiske Alex Harvey tok tredjeplassen og Dario Cologna ble nummer fire. Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger kom inn med en gruppe bak og ble nummer 7 og 8. Emil Iversen gikk ut som nummer seks, men kollapset fullstendig og gikk søndagstur inn til mål. I mål var han over seks minutter bak vinneren.

Plaget med vind og snø

Russeren holdt godt stand bak til konkurrentene i starten av løpet, og etter fem kilometer hadde Sundby bare tatt inn tre sekunder. Som fryktet hadde været blitt verre siden kvinnenes etappe, og de to første som gikk alene slet med både vind og snø. Men snøværet så ikke ut til å plage russeren nevneverdig.

Sakte, men sikkert, ble avstanden mellom Ustjugov og Johnsrud Sundby kortere. Etter 6,9 kilometer var det første gang under 20 sekunder, og etter halvgått løp hadde avstanden blitt halvert.

– Et mesterverk

Men den russiske kjempen var ikke ferdig, og like før milen var passert hadde han begynt å ta noen sekunder igjen. Et mesterverk, mente NRKs skiekspert Fredrik Aukland. Også de bak Sundby tapte til lederen.

Sundby fryktet at snøværet ville påvirke herrenes etappe. Før etappen startet snek skyene seg inn over Oberstdorf. Kraftig snøvær ville gjøre det tungt å gå først i løypa, og nordmannen fryktet at stillingen ville nulle seg ut på grunn av været.