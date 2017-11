Weng gjør som Bjørgen - står over Beito-sprinten

Heidi Weng starter ikke lørdagens sprint på Beitostølen, og vil heller konsentrere seg om søndagens 10 kilometer.

Landslagsprofilen gjør dermed som Marit Bjørgen. Heller ikke langrennsdronningen fra Rognes stiller til start.

Weng ble nummer to på fredagens ti kilometer i klassisk stil. Deretter sa romeriksjenta at hun kom til å gå ytterligere ett renn på Beitostølen.

– Vi har besluttet at renn nummer to blir 10-kilometeren søndag. Hun står dermed over sprinten, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

I september følte Weng at det meste gikk på skinner treningsmessig. Formen var nærmest i overkant bra. Så ble kroppen plutselig tung. Forrige sesongs verdenscupvinner måtte bremse seg selv og legge inn mer hvile enn planlagt.

Derfor var hun usikker foran fredagens renn.