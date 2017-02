– De som skal gå mot Tarjei, bør sove dårlig i natt

HOCHFILZEN: Det var ingen selvfølge at Tarjei Bø skulle gå stafettetappe. Det var i det hele tatt ingen selvfølge at han i det hele tatt er i VM. Hans første renn på øverste nivå denne sesongen var sprinten i VM for en drøy uke siden.

– Han er gira nå

Men nå er han i form. Han stiller til pressetreff i Hochfilzen fredag morgen mens snøen har tatt over for sola. Nå er stryningen klar til å gå stafett. Og lillebror har tro på at dette kommer til å bli veldig bra.

– Han ser gira ut nå. De som går samme etappe som ham i morgen sover ikke så godt, sier Johannes Thingnes Bø og gliser.

Fredag kveld ble det klart i hvilken rekkefølge det norske laget går. Første: Ole einar Bjørndalen, andre: Emil Hegle Svendsen, tredje: Tarjei Bø, fjerde: Johannes Thingnes Bø.

Det blir første gang de to går stafett sammen siden gulløpet under VM på hjemmebane i fjor. Tarjei har slitt med sykdom, og det var først like etter nyttår at han kunne begynne å trene for fullt. Han dro til Sjusjøen, leide seg en hytte og trente alene.

Storfornøyd

Det ga resultater. To gode renn i IBU-cupen, og dermed så var han VM-løper.

– Jeg er svært fornøyd med det jeg har prestert her i mesterskapet. Det har vært nesten perfekt. Det var bare den bommen på jaktstarten som ødela en medaljemulighet, sier han.

Torsdag, da de andre løperne gjorde unna 20-kilometeren, trente han. Han gikk en hardøkt som det heter. En treningsøkt hvor man forsøker å ta seg skikkelig ut, men dog ikke så mye som de som gikk konkurranse. Dette gjør ofte løperne for å forberede kroppen på den kraftanstrengelsen som konkurranser er.

Tok Birkelands plass

På mange måter har Tarjei Bø stjålet plassen på stafettlaget fra Lars Helge Birkeland. Ettersom det varte og rakk før stryningen kom tilbake, var det Birkeland som forberedte seg på at han skulle gå på det norske laget.

– Det er aldri kult å ta plassen fra en lagkompis. Spesielt i år da det har vært såpass tett kamp. Vi har i hvert fall verdens beste reserve i Lars Helge, sier Bø.

Bø er ikke bare i god fysisk form. Humøret, som sjeldent er dårlig, er sprudlende da han møtte pressen fredag morgen. Han er tilbake der han vil være. Da vi traff ham på Sjusjøen i slutten av januar, innrømmet at det hadde vært en tøff periode.

– Av og til ga jeg blaffen i å se verdenscuprennene på TV. Jeg ble bare i dårlig humør av det, innrømmer han.

Storartet gjensyn

For 14 dager siden var han gjenforent med sine lagkamerater og ikke minst sin bror.

– Det var helt fantastisk å være sammen igjen. Når du er for deg selv og du henger med andre som ikke driver med toppidrett, så er det en annen mentalitet. Det første jeg så da jeg traff dem var toppdirettsblikket. Det ga meg mye energi, sier han.

Mens Tarjei Bø har gått seg inn på stafettlaget under tvil, er det en helt annen historie med lillebror. Han har vært Norges beste skiskytter denne sesongen og har allerede to sølv fra mesterskapet.

Ny trener, ny giv

Han er klar på at det er en faktor som har gjort ham til en enda mer stabil skiskytter.

– Vi har fått Siegfried Mazet inn som skytetrener. Han har sørget for at det er jevnere resultater på standplass. Jeg er kanskje blitt en kjedeligere skiskytter, men det gir resultater, sier 23-åringen.

Han forklarer videre hvordan han er endret seg på skytebanen.

– Jeg bruker lenger tid på standplass tidlig i sesongene. Så skyter jeg etter hvert raskere og raskere, helt til du kommer til et krysningspunkt. Og det krysningspunktet fant jeg på den siste skytingen på 20 kilometeren torsdag. Da gikk det for fort.

Det norske stafettlaget består av Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen i tillegg til Bø-brødrene. Dette er identisk med laget som tok gull i Kollen for ett år siden.