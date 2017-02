Ekspert: – Tiden er overmoden for å spørre «hva gjør vi nå?»

Fredag ble det 11. plass i kvinnestafetten. Men lørdag skulle det snu - trodde landslagsledelsen. Så ble det i stedet en skuffende åttendeplass i herrestafetten.

Nå melder de kritiske røstene seg i skiskytter-Norge.

– Det er selvfølgelig helt fiasko, sier tidligere OL- og VM-gullvinner Halvard Hanevold til Aftenposten.

– Jeg hadde tro på gull. På forhånd syntes jeg ingen av de andre lagene var noe særlig bedre på papiret. Det er skuffende av det norske laget, fortsetter Hanevold, som kommenterte rennet for NRK Radio.

– Norsk skiskyting er i en blindgate

Ole Kristian Stoltenberg har fulgt skiskyting siden midten av 80-tallet og har tidligere kommentert store norske skiskyttertriumfer for Eurosport. I dag er han langløpskommentator for NRK. Stoltenberg forteller at han «får vondt i kroppen» av å se utviklingen i norsk skiskyting.

– Tiden er overmoden for å sette seg ned og spørre «hva gjør vi nå?». Norsk skiskyting er i en blindgate, sier Stoltenberg.

NRK-profilen utdyper sitt syn ved å vise til tallene. Dersom det ikke blir norsk seier på minst én av søndagens fellestarter, er det første gang siden 1999 at Norge reiser hjem fra et verdensmesterskap i skiskyting uten gullmedalje i bagasjen.

I verdenscupen har det kun blitt tre verdenscupseire, en kvinnestafett, en herrestafett og Johannes Thingnes Bø på fellestarten i Antholz.

– Ikke riktig å bytte ledelsen

Hverken Hanevold eller Stoltenberg mener imidlertid at en utskiftning i landslagsledelsen må til - ett år før OL i Pyeongchang. Begge oppfordrer imidlertid til at fremgangsmåtene drøftes.

– Jeg har tro på jobben som gjøres, men det må helt klart en evaluering til, sier Hanevold.

– Det er ikke akkurat riktig å bytte ut mannskapet nå - ett år før OL, legger han til.

Stoltenberg maner til selvransakelse.

– Jeg er ikke i posisjon til å mene noe om hvorvidt ledelsen bør gå. Men det har ikke gått fremover i år. Det er lov til å stille spørsmål om hva som er galt.

– Flere samlinger

Et lignende budskap hadde NRK-ekspert og skiskytterlegende Liv-Grete Skjelbred i kanalens sending. Hun mente noe har gått galt i oppkjøringen og etterlyste en «kraftig evaluering».

– De må nesten begynne allerede i morgen hvis de skal ha sjanser i OL, sa Skjelbred.

Idrettsjefen i skiskytterforbundet Morten Aa Djupvik fortalte etter rennet at han har full tiltro til trenerteamet på herresiden. Før sesongen ble Egil Kristiansen hentet inn som fysisk trener og franske Siegfried Mazet ble ny skytetrener.

– Det er ikke store justeringer vi har gjort. Har holdt fast med alt som var bra fra før og så har vi fått nye impuler. Egil Kristiansen og Siegfried Mazets arbeid som trenere for herrelaget vil helt sikkert få se neste år allerede. De er de to beste trenerne vi kan ha for dette laget, sier Djupvik.

Både Hanevold og Stoltenberg trekker frem oppfølging av utøvere som ett område der Norge har forbedringspotensiale.

– Spesielt damelaget bør kanskje ha flere samlinger og mer oppfølging i det daglige. Det er vel der det ligger, sier Hanevold.

Hittil i VM har Norge tatt to sølv ved Johannes Thingnes Bø og en bronse ved Ole Einar Bjørndalen. Landslaget lengter etter en gullmedalje på mesterskapets siste dag. Blir det en lykkelig slutt?

– Jeg håper jo på gull, men jeg ser at det er sterke motstandere. Ut fra det vi har sett, er det vanskelig å tro på gull. Men det har snudd før, sier Halvard Hanevold.