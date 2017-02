Fourcade om Bø: - Han må være misfornøyd. Han kom for å ta seks medaljer

HOCHFILZEN: Fornøyd med sølv, misfornøyd med at gullet glapp og fornøyd med at han har tatt et nytt steg som skiskytter.

Det ble Johannes Thingnes Bø – og Ole Einar Bjørndalen – som berget Norges noe etterhvert tynnslitte ære i 2017-utgaven av VM i skiskyting. Bø avsluttet mesterskapet i de individuelle øvelsene som han begynte det. Med en sølvmedalje.

Han var godt fornøyd med å ha gått seg inn til annenplassen på den avsluttende fellesstarten etter å ha gått ut fra siste skyting på en fjerdeplass. Samtidig var det litt malurt i begeret. Gullet tok tyske Simon Schempp og bronsen gikk til hjemmefavoritten Simon Eder.

Smil og ettertanke

Han smilte etter målgang, men han mener at det var noe som manglet på et perfekt mesterskap.

– Nå du sier tre sølv i VM, så er jeg fornøyd med det. Men samtidig mener jeg at jeg burde ha tatt gullet på sprinten hvor jeg tapte med minst mulig margin. Stafettene har vært langt dårligere enn forventet og medaljen glapp på 20 kilometeren på det aller siste skuddet.

Skiskyting er de små, små marginers idrett. En par millimeter bom på jaktstarten, ett sekund bedre gli på sprinten og han hadde hatt to gull.

Han kunne vært VM-kongen.

– Det har absolutt ikke vært et dårlig mesterskap, men det har heller ikke vært stang-inn.

– Han må få innpass i Sølvguttene

Men det var ikke noe hengehode som møtte mediene etterpå. Heller ikke broren Tarjei Bø var spesielt nedfor selv om han måtte nøye seg med en 14. plass.

Med et stort glis lot han det skinne gjennom at han er imponert over hva lillebror har fått til.

– Han er den nye Sølvgutten. Han må jo få innpass der nå. Jeg ble jo mobbet kontinuerlig av ham da jeg tok bare bronse i Kontiolahti for to år siden. Han meldte i øst og vest at han bare tok gull han. Så jeg vet ikke, han er kanskje på nedadgående, sa Tarjei Bø og lot latteren runge i pressesonen ved målgang.

Lot seg imponere

Men så var han litt mer alvorlig når han skulle sette ord på sine meninger om lillebrors prestasjoner.

– Han er en mesterskapsløper uten like. Det er ikke tilfeldig at han tar medaljer år etter år. Før var han en ustabil skiskytter som kunne glimte til. Nå er han blitt en som man må regne med hele tiden. Det er målet hans for å kunne ta Fourcade, sier Tarjei Bø.

Fourcade: – Må være skuffet

Den samme Fourcade er også klar på at han kommer nærmere og nærmere. Men franskmannen som reiser fra VM med fem medaljer (ett gull), mener at 23-åringen fra Stryn kanskje er litt skuffet når alt kommer til alt.

– Han er en utrolig talentfull utøver. Han er blitt en bedre skytter. Men samtidig tror jeg han må være skuffet. Han kom for å ta seks medaljer. Nå ble det bare halvparten, sier Fourcade som ble nummer fire på den siste distansen. Han hadde slitt med lett sykdom de to siste dagene og var fornøyd med egen innsats.

Et steg nærmere

Det er stabilitet som skiskytter som har vært Bøs fremste mål denne sesongen. Det har han klart. Nå vet han nøyaktig hva han skal gjøre for å fortsette utviklingen. En utvikling som til slutt skal gjøre ham til en bedre skiskytter enn den umulige franskmannen som i år kommer til å vinne verdenscupen sammenlagt for sjette året på rad.

– Nå må jeg bare bli litt kjapper i sporet og litt tregere på standplass, så skal dette bli bra.

Hva Fourcade måtte mene, bryr ikke yngste-Bø seg så veldig mye om. Han var sliten i går ettermiddag og veldig klar for å reise hjem til Lillehammer og kjæresten med kveldsfly fra München.

– Det blir helt topp å komme hjem igjen etter å ha vært på tur tre uker sammenhengende. Hva jeg gjør mandag morgen aner jeg ikke. Men det blir ikke skitur på Sjusjøen. Vi får begynne med en kopp kaffe og ta det derfra, sa han.

Som en sesongstart

Mens Johannes var utkjørt og litt lei, sprudlet Tarjei Bø. Etter å ha vært satt ut av sykdom helt frem til begynnelsen av januar, var han som østerriksk Red Bull-boks. Full av energi.

– Nå gleder jeg meg til resten av sesongen. Den har jo akkurat startet for meg, sa Tarjei Bø utålmodig ventende på flyavgangene til Sør-Korea. Den går ikke før kommende søndag. Da reiser norske skiskyttere til neste års OL-løyper hvor det skal gås verdenscup og prøve-OL.

Svendsens ironi

En som hadde problemer med å finne frem smilet etter fellesstarten, var Emil Hegle Svendsen. Det ble nok en nedtur. Fem bom og en 28. plass var langt unna det han hadde sett for seg da VM startet.

– Det var prikken over i-en på et nydelig VM, sa han med dårlig skjult ironi.

Lysten på tur til andre siden av kloden var ikke all verden på VMs avslutningsdag.

– Når man ikke er i form, blir det som å brøle mot vinden. Det kan være at det er like bra å være hjemme og trene. Jeg har ikke tatt en endelig beslutning på om jeg blir med til Pyeongchang.